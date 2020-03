اگر کرونا بگیرید، ممکن است خانواده تان رهایتان کنند

View this post on Instagram

این روزا که تعداد بیماران کرونایی مراجعه کننده به اورژانس زیاد شده (و همه تو دوست ،فامیل و آشنا بیمار درگیر داریم)تعدادی از این بیماران با دستورات دارویی و توصیه به قرنطینه ۱۴ روزه در منزل مرخص میشن که سوال همیشگی این افراد و همراهاشون اینه، تو خونه چیکار کنیم؟ علاوه بر رعایت موارد تغذیه ای و مصرف میوه و مایعات فراوان و استراحت کافی و نداشتن استرس به موارد گفته شده هم توجه کنید❤️🙏🏻 به امید روزای سبز و سلامتی همه ی بیماران🙏🏻❤️ #کروناویروس #کرونادرایران #کرونا_ویروس #کروناراشکست_میدهیم #corona #coronavirusitalianews #رزیدنت #بیمارستان