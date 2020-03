ایران آمادگی دارد در مبارزه با کرونا به آمریکا و اروپا کمک کند

امروزه مشخص شده که آمریکای آقای ترامپ خود نیز به ویروسی که در لابراتوار های آسیای شرقی وابسته به سازمان اطلاعات این کشور تهیه شده، دست و پنجه نرم می کند، و آنکه چاه کنده در چاه خود افتاده.

