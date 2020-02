چین در مسابقه تسلیحاتی آمریکا را کنار زد

اسپوتنیک به نقل از رسانه ژاپنی "یاهو نیوز جاپان" می نویسد: به عقیده آمریکا، هدف اصلی پکن تبدیل شدن چین به یک ابرقدرت نظامی است و اکنون آن کشور در حال انجام یک انقلاب واقعی در زمینه تسلیحات است.

این منبع می افزاید: چین با جلب شرکت های نظامی و خصوصی، انقلابی در ارتش انجام می دهد. این کشور در برخی مناطق دارای سیستم های پیشرفته تسلیحاتی است که از جمله آنها می توان به موشک های بالستیک هایپرسونیک اشاره کرد. این امر باعث نگرانی فزاینده ای در ایالات متحده می شود. پشت جنگ تجاری بین آمریکا و چین، مبارزه برای برتری در زمینه هوش مصنوعی و سایر فناوری های پیشرفته قرار دارد.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation

موشک های بالستیک هایپرسونیک را نمی توان سرنگون کرد

اول اکتبر سال 2019 ، به مناسبت 70 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین، یک رژه نظامی در پکن برگزار شد که انواع سلاح های مختلف در آن نشان داده شد.

توجه ویژه ای به موشک های هایپرسونیک بالستیک DF-17 جلب شد. آنها با سرعتی بیش از پنج ماخ پرواز می کنند. مسیر آنها پایین تر از موشک های بالستیک معمولی است، بنابراین رادارها خیلی دیر آنها را کشف می کنند. علاوه بر این، تعیین مکان اصابت کلاهک غیرممکن است، بنابراین سیستم های پدافند موشکی موجود نمی توانند به چنین موشکی سرنگون کنند. اگر چین آنها را به تسلیح بیاورد، آنها به قدرتمندترین موشک های جهان تبدیل می شوند.

فرض بر این است که برد این موشکها بین 1800-2500 کیلومتر باشد. این بدان معنی است که سامانه های پدافند هوایی ژاپن، ایالات متحده و کره جنوبی بی فایده خواهند شد. در این رژه 16 دستگاه پرتابگر سیار DF-17 رونمایی شد. فرض بر این است که تولید سریال چنین موشکی از سال 2020 آغاز می شود. برخی حتی اعتقاد دارند که آنها هم اینک به خدمت گرفته شده اند.

ترس ایالات متحده شدت می یابد

ایالات متحده پیوسته از رشد خطر نظامی چین صحبت می کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در تاریخ 4 اکتبر 2018 به شدت از چین انتقاد کرد. وی گفت: "دولت چین تمام هم خود را بکار می برد تا به برتری نظامی بر ایالات متحده در زمین، دریا، هوا و فضا دست یابد.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation

سخنان پنس گویای آن است که ماهیت جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین در تلاش برای برقراری برتری و هژمونی در زمینه های مختلف نهفته است.

در تاریخ 15 ژانویه سال 2019 ، وزارت دفاع ایالات متحده گزارشی را با عنوان "قدرت نظامی چین" منتشر کرد. در آن آمده است: چین در حال آماده سازی سیستم های پیشرفته نظامی است و برخی از سلاح ها در حال حاضر از رقبای خارجی پیشی گرفته اند.

علاوه بر این، در تاریخ 2 مه همان سال، گزارشی در باره قدرت نظامی چین در سال 2019 منتشر شد. در آن آمده است: "چین فناوری نظامی خارجی را با انواع مختلف کسب می کند." و یا در جای دیگر: "چین به طرز ناعادلانه از طریق حملات سایبری، سهام خصوصی و روش های دیگر، فناوری پیشرفته ای را بدست می آورد." در سال 2020 ، تمرکز اصلی سرمایه گذاری بر روی هوش مصنوعی خواهد بود.

فناوری پیشرفته هوش مصنوعی

به برکت توانایی تشخیص تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی، دقت در تعیین هدف افزایش می یابد و این امکان خصوصیات دقت نشانه گیری هدف را ده برابر بهبود می دهد. علاوه بر این هواپیماهای بدون سرنشین - پهپادها و سایر روبات ها و همچنین وسایل نقلیه بدون سرنشین و زیردریایی های بدون سرنشین قادر به تشخیص اوضاع بوده و می توانند مستقلانه حرکت کنند.

به این جریان انقلابی در هوش مصنوعی گفته می شود.

به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین باید توجه حاص شود. پیشتر از ارتفاع 15 تا 150 متر برای اهداف نظامی استفاده نمی شد. به برکت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، این فضا از نظر نظامی اهمیت پیدا می کند.

در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین با هوش مصنوعی، چین پیشرفته ترین سلاح های جهان را در اختیار دارد.

اکنون چین در حال طراحی فن آوری ها برای انجام وظایف تاکتیکی با استفاده از تعداد زیاد پهپاد هایی که هوش ازدحامی را تشکیل می دهند.

ارتش آزادیبخش خلق چین برای حمله به ناوهای هواپیمابر توسط چند هزار دستگاه هواپیمای بدون سرنشین تاکتیک هایی را طراحی کرد. برای اینکه هواپیماهای بدون سرنشین بیشمار بدون برخورد با ناوهواپیمابر پرواز کنند، فناوریهای پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی ضروری است. DJI

در ژوئن سال 2017، شرکت China Electronics Technology Group (CETC) با موفقیت پرواز مشترک 119 پهپاد را آزمایش کرد. اکنون هواپیماهای بدون سرنشین ارزان می توانند به ناوهای هواپیمابر گران قیمت حمله کنند.

سهم تولیدکننده جهانی هواپیماهای بدون سرنشین شرکت DJI در بازار کوادکوپترهای خصوصی 70 درصد است.

شرکت Norinco یک پهپاد نظامی جدید MP-150 را معرفی کرد. به گفته این شرکت، 15 فروند این هواپیمای بدون سرنشین می تواند تانک و وسایل نقلیه زرهی را به تعداد 75 دستگاه از بین ببرد.

کارشناسان معتقدند با راه اندازی هوش مصنوعی، سیستم های خودمختار بدون سرنشین در آینده قادر به انجام کارهای مختلف خواهند بود.