آیا نخبگانی که از کشور مهاجرت می کند خیانت کار هستند؟

و همین احتکار قدرت پس از مدتی منجر می شود مملکت به سمت فروپاشی برود در حالی که اگر آنهایی که به قدرت می رسند به فکر کلیت و آینده مملکت و نظام باشند به هیچ وجه چنین کاری را انجام نمی دهند و سعی می کنند با آغوش باز از همه جریان های موجود در مملکت استقبال کنند و همه تفکر ها را درک کنند.

نمی توان انکار کرد که برخی ممکن است خیانتکار باشند، بحث خیانت به صورت تاریخی همیشه در همه کشورها وجود داشته اما باز هم نمی توان همه را به خیانتکار بودن متهم کرد.

ایران هشتاد و هشت ملیون نفر جمعیت دارد که همه با جان و دل عاشق آن می باشند و همه تلاش دارند برای اعتلای آن هر فعالیتی می توانند انجام دهند اما هر کدام بر اساس دیدگاه و منظور و توانمندی خود.

یکی ممکن است در زمینه سیاست تبهر داشته باشد دیگری در زمینه علم و دیگری در زمینه ورزش و دیگری در زمینه هنر و ...

تلاش همه ایرانیان برای اعتلای اقتدار ایران زمین باید مورد تحسین و قدردانی قرار گیرد اما متاسفانه شرایطی پیش می آید که برخی با استفاده از رانت و یا ارتباطات دوستی و فامیلی و یا هزینه کردن ویا ... می توانند خود را به جایگاه هایی برسانند که خودشان لیاقت آن جایگاه ها را ندارند و بعد به هر نحوی شده تلاش می کنند راه را در مقابل دیگران ببندند تا مبادا آنهایی که شایستگی لازم را دارند بتوانند به جایی برسند و با عملکرد خودشان عملکرد آنهایی که ناتوان هستند را زیر سوال قرار دهند.