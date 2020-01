از این پس جهان برای ژنرال های پنتاگون نا امن است

روز سه شنبه 17 ام دی ماه در پی شهادت سپهبد قاسم سلیمانی اولین طرح سه فوریتی موسوم به انتقام سخت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در آن پنتاگون نیز مانند سنت کام نیرویی تروریستی دانسته شد، پیش تر طی قانونی که در مجلس جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود سنت کام یک نیروی تروریستی دانسته شده بود که با این طرح پنتاگون نیز به آن اضافه شد، علاوه بر آن تمام فرماندهان و آمران این دو نهاد آمریکایی هم تروریست شمرده شدند.

در این راستا دکتر ابوالفضل ابوترابی دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ما امروز متاسفانه با پدیده ای به نام جنگ قضایی مواجه هستیم که ایالات متحده ی آمریکا شروع کننده ی آن بود، یعنی این کشور قوانین داخلی خود را به قوانین بین المللی تحمیل می کند، برای مثال در بحث برجام که از این توافق نامه خارج شد و ایران را هم تحت تحریم قرار داد و کشور های دیگر را هم ملزم کرد تا از این تحریم ها پیروی کنند و آنرا اجرایی کنند، در بخش جریمه هایی که قرار می دهد و یا حتی عوارضی که برای مسائل مختلف تعیین می کند، همچنین می توان از نمونه های آن به محکومیت هایی اشاره کرد که این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران تبیین می کند.

وی در ادامه افزود: تمام افراد پنتاگون از فرماندهان تا پایین ترین رده ها و همچنین تمام کسانی که به این سازمان و عوامل آن امر می کنند، برای مثال ترامپ که به پنتاگون دستور می دهد و دستور ترور حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس را داد هم شامل این قانون می شود، پنتاگون یعنی تمام نیرو ها و عوامل نظامی و امنیتی ایالات متحده ی آمریکا، البته که هم قانون آمریکا داخلی است و هم قانون ما داخلی است و در سطح جهانی و بین المللی نیست.