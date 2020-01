ترور سلیمانی وسوء قصد ناکام همزمان شهلایی

اسپوتنیک به نقل از واشنگتن پست: ناکامی این عملیات ممکن است نشانگر این باشد که ترور سپهبد سلیمانی در هفته گذشته به دستور دولت ترامپ بخشی از عملیاتی گسترده تراز آنچه قبلاً گزارش شده بود بود. در این رابطه، سؤالاتی در مورد اهداف آن مأموریت بوجود می آید که آیا این امر برای فلج کردن رهبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است، یا اینکه آیا همانطور که در ابتدا گفته شد، قرار بود از حمله قریب الوقوع علیه آمریکایی ها جلوگیری شود.

عملیات نیروهای مسلح ایالات متحده در یمن، جایی که بدترین بحران بشردوستانه جهان در نتیجه جنگ داخلی بوجود آمده است، محرمانه است. به گفته مقامات آمریکایی، عملیات علیه شهلایی هنوز هم محرمانه باقی می ماند و بسیاری از منابع از افشای جزئیات آن خودداری کردند و گفتند که تنها این معلوم است که این کار با شکست روبرو شد.