پاسخ ایران تازه شروع شده

وقتی آقای ترامپ تصمیم می گرفت دستور حمله به شهید سلیمانی را صادر کند قطعا به هیچ وجه تصور نمی کرد که ایران پاسخ دهد وهمه مشاوران اش وی را قانع کرده بودند که هیچ کشوری در جهان جرئت حمله به آمریکا را ندارد، اما ایرانی ها اصرار داشتند که حتما انتقام سخت در راه است و انتقام با امضای ایران خواهد بود.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation