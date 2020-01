مهمترین دستاوردهای نظامی روسیه در سال 2020

علاوه بر این، ارتش سلاح هایی را که مدت طولانی در انتظار آن بود را دریافت می کند. آزمایش موشک های استراتژیک ادامه خواهد داشت و سطح آمادگی ارتش افزایش می یابد و همکاری های نظامی و فنی تقویت می شود.

ناو میسترال از نوع روسی

یکی از رویدادهایی که در سال 2020 پیش بینی می شود، به صورت همزمان کار ساخت دو ناو حامل بالگرد از نوع میسترال فرانسوی آغاز شود که ایده ساخت آن در سال 2014 بدنبال تشدید اوضاع بین المللی و پیوستن کریمه به روسیه و درگیری ها در دنباس برانگیخته شد.

در حال حاضر، میسترال روسیه تا حدودی ناشناخته هستند؛ براساس اعلام منبعی در مجموعه نظامی- صنعتی، این کشتی ها می توانند هرکدام 12 تا 166 فروند بالگرد را جابجا و 20-25 هزار تن حمل کنند. تحویل این کشتی ها به نیروی دریای روسیه برای سال های 2025 و 2026 پیش بینی شده است.

"یاسین – ام" در روز پیروزی

یکی دیگر از رویدادهای مهم ناوگان روسیه در سال 2020، به آب انداختن دو زیردریایی اتمی پروژه "885 یاسین- ام" می باشد.

هر دو زیردریایی در نهم مه سال 2020 در سالروز 75 سالگی در جنگ جهانی دوم به آب انداخته می شوند. از اینرو نیروی دریایی روسیه به هشت زیردیایی با این مدل مجهز خواهد شد.

همچنین در سال 2020 نیروی دریایی روسیه به تولید سایر زیردریایی های نسل چهارم ادامه خواهد داد. اولین سری زیردریایی هسته ای پروژه "Borey-A" "کنیاز الگ" که به موشک بالستیک "بولاوا" مجهز خواهند بود.

سلاح های جدید

ارتش روسیه در سال 2020 به تجهیزات نظامی جدیدی را که مدت ها انتظار آنها را می کشید، مجهز می شود. از جمله خودروی موشک انداز TOS-2 Tosochka که جایگزین Solntsepek می شود. پیش بینی می شود که این تجهیزات در مراسم رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو شرکت داده شوند.

یکی از اصلی ترین تفاوت های Tosochka با Solntsepek شاسی چرخ ها می باشد که مهندسان با در نظرگرفتن شرایط Tosochka در مناطق بیابانی این تصمیم را اتخاذ کردند.

یکی دیگر از جدیدترین تجهیزات نظامی در سال 2020 تفنگ اسنایپر Chukavin می باشد که توسط متخصصان کلاشنیکوف جایگزین اسناپر دراگونوف می شود.

سامانه موشکی "سرمت"

تقویت سپر هسته ای روسیه ادامه می یابد. از سال 2020 اسلحه سازی نیروهای موشکی با جدیدترین موشک های بالستیک بین قاره ای RS-28 Sarmat آغاز می شود. تا سال 2027 این موشک بالستیک قاره‌پیما در 20 منطقه مستقر خواهد شد.

همانطور که پیش از این ویکتور بوندارف رئیس کمیته امنیتی و دفاعی شورای فدراسیون روسیه گفته بود؛ این موشک های جدید قادرند با عبور از سامانه های دفاع موشکی از طریق قطب شمال و جنوب به اهداف خود حمله کنند.

به گفته وی دست کم 500 سامانه موشکی آمریکایی برای رهگیری "سرمت" لازم است.

پایان برنامه تسلیحاتی دولتی 2010 - 2020

سال آینده نقطه عطفی برای پیشرفت نیروهای مسلح خواهد بود: نتایج یکی از بزرگترین اقدامات روسیه در مدرن سازی تسلیحات به برنامه تسلیحاتی دولتی 2010 – 2020 مربوط می شود. طی این دهه سهم مدرن سازی تسلیحات نیروهای مسلح روسیه هفت برابر شده است(از 10 درصد به 70 درصد).