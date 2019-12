چرا روند مردم سالاری در ایران با مشکل مواجه می شود؟

از سیستم های سوسیالیستی و کمونیستی گرفته تا سیستم های حکومتی لیبرالیستی و کاپیتالیستی و حتی پادشاهی و یا ترکیبی همه و همه زمانی می توانند در کشوری موفق باشند که با فرهنگ فکری و سیاسی مردم آن کشور همخوانی داشته باشند و هم اینکه مردم بتوانند با آنها ارتباط بر قرار کنند.

مثال های زیادی از کشورهایی که ساختار دمکراسی را برای حکومت خود انتخاب کردند وجود دارد که از هم پاشیده اند و بر عکس کشورهایی هم وجود دارند که ساختار دمکراسی را برای خود انتخاب کرده اند و بسیار موفق بوده و مردم از آن راضی بودند.

همان مثال را نیز می توان نسبت به کشورهای سوسیالیستی و یا کمونیتی نیز تعمیم داد.

در حالی که مشاهده می کنیم که همین سیستم در شوروی سابق منجر به فروپاشی آن می گردد می بینیم همین سیستم مثلا در چین منجر به آن می شود که کشور با رشد غیر قابل تصوری مواجه شود.

همانگونه که قبلا مطرح کردم مهم این است که مردم با آن ساختار سیاسی بتوانند رابطه برقرار کنند.

برای قرن ها ایران یک ساختار حاکمیتی پادشاهی داشت و حدود یکصد سال پیش زمانی که برخی جوانان ایرانی به خارج کشور سفر کردند و با ساختارهای سیاسی دیگر کشورها آشنا شدند به فکر آن افتادند که ساختار سیاسی مملکت را باید تغییر دهند و انقلاب مشروطه را راه انداختند و در آن زمان بنا به تصورشان بهترین ساختاری که می شد برای ایران پیاده کرد ساختاری بود مشابه ساختار سیاسی انگلیسی.

البته ماجرای دایی جان ناپلئون را نمی توان نادیده گرفت وقطعا دخالت انگلیسی ها در این ماجرا هم بی تاثیر نبود.

به هر صورت نام اش روی اش است.

ساختار سیاسی انگلیسی.

این ساختار سیاسی برای کشور و مردمان انگلیس ساخته شده بود و نه برای ایران و مردم ایران.

مردم انگلیس سالهای زیادی را طی کردند تا به این ساختار سیاسی رسیدند و نمی شد همان ساختار را گرفت و مستقیم در ایران پیاده کرد اما به هر حال جوانان خارج دیده آنقدر تحت تاثیر فرهنگ سیاسی خارجی بودند که متوجه نبودند مملکت به یک ساختار سیاسی خاص خود نیاز دارد و نمی توان ساختار سیاسی کشور دیگری را برای ایران تجویز کرد.

به هر صورت نمی خواهم بحث صد ساله را باز کنم اما امام خمینی (ره) متوجه این ماجرا شد و به دنبال ساختاری رفت که به نظرش به درد ایران و مردم ایران می خورد و آن ساختار سیاسی را عرضه کرد و مردم ایران با انقلاب خود و رایی که به جمهوری اسلامی دادند آن ساختار سیاسی یعنی حکومت اسلامی را تایید کردند.