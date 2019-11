از پاریس تا تهران: برای احقاق حق باید اغتشاشگران را از میان خود بیرون کنید

هیچ کس نمی تواند در مورد خواسته مردم و اعتراض آنها به مسایل و مطالبات به حق خود معترض شود و حتی مشاهده کردیم در سخنان رهبری هم وی به شرایط سخت معیشتی مردم اشاره کردند که نشان می دهد ایشان نیز متوجه این ماجرا هستند و قطعا وقتی که مقامات دولتی تصمیم به افزایش قیمت سوخت گرفته بودند این مساله یعنی واکنش مردم را مد نظر داشته اند.

قطعا آنها مجبور بودند میان بد و بدتر یکی را انتخاب کنند وگرنه بر اساس هیچ منطقی هیچ دولتی با شرایط فعلی منطقه و شرایط اقتصادی داخلی و نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی آید چنین تصمیمی بگیرد، حد اقل منتظر می ماندند سه ماه دیگر انتخابات تمام شود بعد چنین تصمیمی بگیرند.