غرب: آیا از موشک هایپرسونیک جدید روسیه بترسیم؟

به گزارش اسپوتنیک، در طول جنگ سرد، دو طرف شرکت کننده در جنگ با هزاران کلاهک هسته ای و صدها زیردریایی هسته ای یکدیگر را مورد تهدید قرار می دادند. اما هیچ کدام از طرفین با ترس از عواقب وحشتناک، جرات برخورد مستقیم با طرف مقابل را نداشت. امید است که تولید سلاح های هایپرسونیک نیز این خط مشی را ادامه دهد.

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation