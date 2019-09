اولین آزمایش موشک هایپرسونیک به روی زیردریایی روسی

اسپوتنیک به نقل از فوربس، ناوگان روسیه اولین ناوگانی است که به موشک های هایپرسونیک مجهز می شود. سال آینده موشک های زیرکن از زیردریایی هسته ای Kazan K-561 بصورت آزمایشی پرتاب خواهند شد. آمریکا در حال تهیه موشک مشابه است اما هنوز به سطح روسیه نرسیده است. در همایش سران کشورهای گروه بیست در اوزاکا در ژوئن پوتین شوخی کنان به ترامپ خرید این موشک را پیشنهاد کرد.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation