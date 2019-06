متخصصین جوان ایرانی در بین برترین های شورای جهانی نفت

این اجلاس بر اساس اهمیت و گستردگی اش بسیار منحصر به فرد بوده و به متخصصین جوان از کشورهای مختلف جهان اجازه می دهد که تجربیات، روندهای جدید و دستاوردهای پیشرفته این صنعت را به اشتراک گذاشته و مشاوره ها و توصیه های ارزشمندی را از مدیران برتر و مشهور صنعت نفت و گاز به طور مستقیم دریافت نمایند.

در چارچوب این اجلاس تحت حمایت وزارت انرژی روسیه ، مسابقه ای ویژه ای برگزار شد که در آن دانشجویان، متخصصین جوان و محققین تا سن ۳۵ سال شرکت کردند. آنها مقامات خود را که حاوی نتایج، تحقیقات مخصوص به خود بر اساس موضوعات مهم و به روز این صنعت بود ارائه کردند. نویسندگان این مقالات حق ارائه آنها را در جلسات فناوری ششمین اجلاس رهبران آینده شورای جهانی نفت دریافت کردند.

۹ موضوع کلیدی اعلام شد که محققین باید بر روی آنها تکیه می کردند. این موضوعات در سه گروه: رهبری، نوآوری و توسعه پایدار قرار داشتند.

متخصصین جوان ایرانی با نوآوری ها و روش های غیر استاندارد خود برای حل مشکلات مسئله ساز در بخش های مختلف صنعت نفت و گاز متمایز بودند. ایده های پیشنهادی آنها توسط اعضای کمیسیون کارشناسی اجلاس مشخص و بارز گردید.

شبنم محمدپور از دانشگاه امیرکبیر در بخش فناوری «ساخت و ساز و حفاری چاه» شرکت کرد. او با مقاله خود با عنوان "Improved waterflood performance by employing permanent down-hole control devices: Iran case study" امتیاز بالای داوران را بدست آورده و به مقام اول رسید.

وی در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک بیان داشت:فکر می کنم راه کارهای که ما برای برطرف کردن یکی از مشکلات صنعت نفت ایران پیدا کردیم، نکته مهم و جالبی برای هیئت داوران شد.در یکی از مخازن نفت و گاز در چاه تولیدی ایران مشکلی به وجود آمد و ما با توجه به اطلاعاتی که در دست داشتیم توانستیم فلو یونیت ها را مشخص و با استفاده از ابزارهای کنترل در آن چاه مشکل تولید آب زودهنگام را برطرف کنیم. این مسئله توجه هیئت داوران را جلب کرد چرا که این چیزی بود که در صنعت به کار رفته بود و اطلاعات کاملا استثنایی داشت.

امین عوض پور کارشناس جوان از Iranian Central Oil Fields Company که در بخش فناوری اجلاس « امنیت صنعتی، حفاظت از کار و محیط زیست » شرکت کرده بود نیز جایزه عالی را به خاطر مقاله علمی خود با موضوع "Energy management and commitment to CSR by implementing flare gas reduction system (FGRS) in Farashband Gas Refinery" دریافت کرد.

مقاله کارشناس Research Institute of Petroleum Industry IRAN خانم زینب حجار در زمینه روش های استفاده از سوخت پاک تحت عنوان "Eco-friendly new Nano fuels for fuel consumption optimization and pollutants reduction" نیز جایزه داوران را در جایگاه سوم بدست آورد.