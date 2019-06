چرا ترکیه تمایل به خرید تسلیحات روسی دارد؟

قطعا یکی از مهم ترین دلایل این است که ارتش ترکیه تشخیص داده که موشک های اس چهارصد روسی "بسیار برتر" از پاتریوت آمریکایی می باشد.

دلیل استفاده از وصف "بسیار برتر" این است که ترکیه علیرغم اینکه می دانسته ایالات متحده با چنین خریدی مخالفت خواهد کرد ولی حاضر شده ناراحتی آمریکا را به جان بخرد.

اما دلایل دیگری نیز می تواند برای این ماجرا وجود داشته باشد.

مهم ترین این دلایل را می توان غیر قابل اطمینان بودن همپیمانی با ایالات متحده است.



