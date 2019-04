وحشت آمریکا از بازگشت مقتدرانه روسیه

طی دو دهه اخیر ایالات متحده با باور تک قطبی شدن جهان و اینکه دیگر هیچ رقیبی در سطح بین المللی برایش وجود ندارد کل جهان را به هم ریخت و امیدوار بود با قلدری بتواند کل جهان را تحت تصرف خود قرار دهد وکل جهان را غارت کند.

بسیاری از کشورها که مرعوب قدرت نظامی ایالات متحده شده بودند نیز زیر بار زورگویی های آمریکا رفتند و در همه موارد آمریکایی ها این کشورها را که روزی جزو بلوک شرق به حساب می آمدند نیست و نابود کردند.

از افغانستان گرفته تا عراق و لیبی و اروپای شرقی و آمریکای لاتین و…

حتی دیدیم چه بر سر رهبرانی که مانند معمر القذافی رهبر سابق لیبی از خط و مشی قبلی خود عدول کرد و شش دانگ مطیع آنها شد، آمد و کشورش چه شد.

غربی ها امروزه مانند لاشخور به جان سرزمین لیبی افتاده اند و هر کدام تلاش دارند تا بخشی از اموال مردم لیبی را غارت کنند.

از اموال لیبی در زمان قذافی که به بهانه های مختلف مصادره و یا بلوکه شده گرفته تا نفت و معادن لیبی که توسط گروه های تروریستی مورد حمایت سازمان های اطلاعاتی غربی حمایت می شوند و نفت و معادن این کشور را غارت می کنند و به اروپا و آمریکا منتقل می کنند.



