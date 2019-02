فرق SPV با INSTEX برای ایران چیست؟

در حالی که قرار بود اتحادیه یک ساز و کار مالی به نام SPV (Special Purpose Vehicle for Iran) راه اندازی کند سه قدرت اصلی اقتصادی اوروپا ساز و کار مالی ای به نام INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchange) را ثبت کرده اند.