کشف جدید آمریکا؛ تهدید روسی اینبار در فضا

اسپوتنیک- به نقل از کانال تلویزیونی سی ان بی سی آمریکا می نویسد: این رسانه اعلام کرد که مسکو جدیدترین موشک ضد ماهواره خود را در سال 2022 وارد تسلیحات می کند. بر اساس گزارش سرویس ویژه آمریکا که از سه منبع آگاه و موثق استفاده کرده، راکت مرموز روسی که در ماه گذشته بروی جنگنده میگ- 31 عکسبرداری شد سلاح ضد ماهواره ای بود و مسکو برنامه ریزی کرده که اوایل سال 2022 آماده استفاده رزمی باشد.

به گفته افسران اطلاعاتی آمریکا، هدف موشک اسرارآمیز روسیه — از بین بردن ارتباطات و ماهواره های شناسایی در مدار پایین اطراف زمین است. ایستگاه فضایی بین المللی و تلسکوپ هابل، در در چنین ارتفاعی بدور سیاره ما حرکت می کنند.

تصاویری از پیش نمونه راکت مرموز روسی بروی جنگنده تکمیل شده رهگیر موشک کیهانی میگ-31 که قادر به پرواز های مافوق صوت در فضا است، در اواسط سپتامبر ظاهر شد. اولین آزمایش های مقدماتی پیش نمونه در همان ماه آغاز شد. هدف آنها این بود که چک شود که آیا ساختمان موشک برای قرار دادن بروی چنین جنگنده ای مناسب است یا نه؟