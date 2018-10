ایران قادر است هر نوع تحریمی را پشت سر بگذارد+ ویدیو

در سال جاری، 200-مین سالگرد تأسیس انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم روسیه ، یکی از قدیمی ترین انستیتوها در آکادمی علوم روسیه برگزار می شود که یکی از مراکز علمی — پژوهشی معروف جهان است. به مناسبت این سالگرد یکسری برنامه های علمی و تشریفاتی در مسکو برگزار می شوند.

خبرگزاری اسپوتنیک در چارچوب این سالگرد با پروفسور ویتالی نائومکین، دکتر علم تاریخ، عرب شناس، اسلام شناس و رهبرعلمی انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم روسیه در باره اینکه مناسبات روسیه —ایران پس از اجرای مرحله جدید تحریم های ضد ایرانی آمریکا چگونه پیشرفت خواهد کرد به گفتگو نشست.

افزون بر آن، نقش ایران در منطقه، نقش روسیه در حل و فصل درگیری ها در منطقه خاورمیانه، سیاست آمریکا در رابطه با ایران در آینده نزدیک، همکاری علمی انستیتو با محققان و متخصصان ایرانی و افغانی و برداشت های وی در باره ایران بررسی شد.

اسپوتنیک: دویستمین سالگرد انستیتوی خاورشناسی برای علم روسیه به چه معناست؟

نائومکین: اولا خاورشناسی روسیه و ارتباط روسیه با شرق، یکی از جهات کلیدی و مهم در زندگی، در تحقیقات علمی و درک جای خود در تاریخ، جهان و تمدن است. انستیتوی ما، بزرگترین انستیتوی علوم انسانی با 500 کارمند است. افزون بر آن انستیتوی ما قدیمی ترین انستیتوست. این امر بخودی خود گواه آن است که خاورشناسی با وجود جهات دیگر علمی در علم روسیه از تقاضای زیادی برخوردار است. برای من خاورشناسی یک علم پیچیده و کامل است و نه فقط ساختاری با انعطاف. ما نمی توانیم از علم پیچیده دیگری نام ببریم. هر علمی میدان پژوهشی و تحقیقی را تنگ می کند و بیشتر تخصصی می شود. اما خاورشناسی بر همزیستی علوم زیادی استوار است. خاورشناس- شخصی است که باید آشنایی خوبی با زبان داشته باشد، تاریخ منطقه خود را بداند، حتی اگر به مسائل معاصر می پردازد. خاورشناس باید با جغرافیا آشنا باشد و فقط پس از آن به مطالعه دستنوشته های باستانی، اقتصاد و سیاست و یا تحقیقات در محل بپردازد. این پیچیدگی و همبستگی علوم از اجزاء لاینفک خاورشناسی است.

اسپوتنیک:مهمانان ایرانی در مراسم برگزاری 200-مین سالگرد انستیتوی خاورشناسی حضور داشتند. به نظر شما اینگونه مراسم چه نقشی در روابط روسیه — ایران بازی می کند؟ ارتباط انستیتو با ایران تا چه حد قوی است و چرا؟