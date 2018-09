راز خشم سه ساله ائتلاف غربی ضد داعش علیه روسیه در چیست؟

به گزارش اسپوتنیک، درگیری های مسلحانه در کشور سوریه در ماه مارس سال 2011 آغاز گردیده و ظرف 4 سال کشور سوریه به وحشتناک ترین میدان قتل و عام مردم بی گناه، دسیسه های پلید و بازی های حیله گرانه و نقشه راهبردی خطرناک و بی رحمانه "مدافعان بزرگ حقوق بشر" تبدیل شده بود. مدت زمان کمی تا تحقق طرح های داعش باقی مانده بود. اما در سال 2015 برنامه های بازیگران بزرگ جهانی در میدان سوریه، از جمله کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد داعش بر هم خورد، چراکه روسیه وارد میدان سوریه شد. در نهایت روسیه از 30 سپتامبر سال 2015 حملات هوایی دقیق خود را به مواضع داعش در سوریه را آغاز نمود. از آن موقع آرایش جنگی در سوریه تغییر نکرده و کشور سوریه گام به گام به سوی سوریه بدون داعش و بدون وحشت سراسری راه پیدا نمود.

اما با گذشت سه سال از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد داعش هنوز هم از عملیات و استراتژی روسیه در این کشور عربی بسیار ناراضی هستند و بیشتر از قبل علیه روسیه و همپیمانانش مانند جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و به جای کمک به برقراری ثبات و پاک سازی مناطق از دست تروریستها به سنگ اندازی در این راه دست می زنند. اکنون این سوال پیش می آید که چرا برخی کشورهای غربی از حضور روسیه در سوریه برای پایان بخشیدن به بحران و جنگ در این کشور ناراحت هستند.، کارشناس مسائل علوم سیاسی، متخصص روابط ایران و روسیه و رئیس موسسه تحقیقاتی جهان امروز در ایران طی مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص گفت:

حضور مستقیم روسیه و عملیات مختلفی که توسط جنگنده های متعلق به نیروهای هوایی این کشور انجام شد تاثیر ثابل توجهی در وضعیت بحران و مناقشه سوریه داشت. در وهله اول این عملیات نظامی باعث تضعیف گروه های تروریستی در داخل سوریه شد. همکاری که بین روسیه و ایران و نیروهای مقاومت شکل گرفته باعث شد که اراضی تحت تصرف و اشغال گروه های تروریستی مثل داعش و جبهه النصره روز به روز کاهش پیدا کند.

در واقع این یک اتفاق بسیار مهم بود، چون پیش از این عملیات و حملات هوایی ائتلافی که توسط آمریکا رهبری می شد، این عملیات بیشتر در راستای حمایت از گروه های تروریستی و تضعیف دولت بشار اسد در سوریه بود. حضور نیروهای روسیه نه تنها از عملیات گسترده هوایی نیروهای ائتلاف آمریکا جلوگیری نمود، بلکه باعث تضعیف گروه های تروریستی و از دست رفتن جغرافیای تحت اشغال آنها شد.