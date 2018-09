بازتاب اروپا: ارتش روسیه دیگر ارتش سرخ نیست

روزنامه وِچِرنی لیست می نویسد: در اوایل دهه 90 قرن گذشته میلادی ارتش روسیه به زانو در آمده بود. نیروهای مسلح از جمهوری های شوروی سابق اخراج شده بودند و چیزی برای خوردن نداشتند و از ابتدایی ترین لوازم محروم بودند و حتی دوش نداشتند. برای نگه داری تکنیک نظامی پول و سوخت نبود. اوضاع به‌قدری خراب بود که ارتش طی یک سال و نیم در سال های 1994 تا 1995 قادر نبود برای جلوگیری از جنبش تجزیه طلب در جمهوری چچن واقع در قفقاز شمالی، کاری بکند و به سختی از عهده عملیات نظامی واقعی بر می آمد.





همه اینها اکنون دوره گذشته و تقریبا فراموش شده است، همانطوری که امروز کاملا روشن است: روسیه دوباره به یک قدرت جهانی تبدیل شده است. به معنای کامل کلمه. در حال حاضر نیروهای مسلح روسیه دومین ارتش قدرتمند در جهان است. البته امروزه دکترین روسیه متفاوت از دوران اتحاد جماهیر شوروی است. اگر در طول جنگ جهانی دوم ارتش سرخ پیروزی بر سربازان آلمانی را به دست آورد، شمار زیادی از سربازان و خسارات زیادی را متحمل شد، امروزه رویکرد ارتش روسیه کاملا دیگری است. هر زندگی انسانی ارزشمند است، و روس ها سعی می کنند تلفات حداقل جانی را متحمل شوند.

ارتش روسیه با بیش از یک میلیون پرسنل نظامی فعال و بیش از سه میلیون سرباز ذخیره، متعلق به پرتعدادترین ارتش های جهان است و از نظر تعداد تانک ها، پیشتازمطلق جهانی است. در سال های اخیر، روسیه در حین آماده سازی نیروهای مسلح برای بازگشت به عرصه ژئوپلیتیک جهان، بر تعدادی از رشته‌های خاصی متمرکز شد که از توجه غرب گریخته است. روس ها برای تقویت پایگاه نیروهای زمینی خود، تانک T-14 "Armata" را ایجاد کردند. خصوصیات آن هنوز محرمانه است. این زرهپوش یکی از بهترین تانک های زمان ماست و از راه حل های کاملا جدید برای وسایل نقلیه زرهی استفاده می کند. یکی از آن‌ها — برج مستقل بدون خدمه است.

یک دسته جنگنده های کاملاً جدید "سوخوی"، به ویژه Su-30 و Su-35، در حال طرحریزی است. آنها که دارای تکنولوژی خفا می‌باشند می‌توانند با پیشرفته ترین هواپیمای غربی مانند F-22 و F-35 آمریکا رقابت کنند. به خصوص تکنولوژی روسیه در سیستم های کنترل فضای هوایی پیشرفته تر شده است، دقیق تر گفته شود، در سیستم های ضد موشک و پدافند هوایی، که به طور کامل منظره نبرد بالقوه را تغییر دهد. اول از همه، سیستم پدافند هوایی S-400 شایان ذکر است، که قادر به کنترل فضای هوایی در شعاع 400 کیلومتری است.به گفته اکثر تحلیلگران، "Patriot" معروف آمریکایی نمی تواند با سامانه روسی S-400 رقابت کند.

بعلاوه پیشرفت تانک ها، جنگنده ها و سیستم های پدافند هوایی، روسیه بزرگترین موفقیت را در سیستم های آینده دار نبرد را به دست آورده است. منظور جنگ الکترونیک، مبارزه سایبری و استفاده از سیستم های پیشرفته است. امروزه واحدهای جنگ الکترونیک بخشی جدایی ناپذیر از هر یگان در سطح تیپ هستند و توانایی این واحدها بسیار وسیع است. برای مثال، آنها قادر به مسدود کردن سیگنال GPS در منطقه مبارزه هستند، همچنین ارتباطات را مختل کرده و تاثیر روانی بر پرسنل دشمن دارند.

مثلا، واحدهای جنگ الکترونیک به ارتشیان در شرق اوکراین کمک کردند، پیام های اس ام اس را به ارتش اوکراینی در آن سوی سنگر بر روی تلفن های همراهشان ارسال کنند. در پیام ها، اسامی همسران، فرزندان و آدرس آنها در کی یف بود. البته این همه، به معنای واقعی کلمه، روحیه ارتش اوکراین را تخریب کرد. در سوریه نیز از تاکتیک مشابه استفاده شد: شبه نظامیان داعش (ممنوع شده در روسیه) پیام های اس ام اس حاوی اطلاعات مربوط به رهبران جنبش اسلام گرا، حساب های بانکی و عکس های آنها و در باره استراحت شان در خارج از سوریه را از طریق تلفن های همراه دریافت می کردند.

هواپیماهای بدون سرنشین، نقش مهمی در عملیات نظامی ایفا می کنند که امروزه، البته، تقریبا تمام ارتش های جهان از آن‌ها استفاده می کنند. با این حال، روس ها آنها را به یک سطح کاملا جدید بالا بردند. پهپادها نه تنها برای نظارت تاکتیکی میدان جنگ و ارزیابی وضعیت بکار برده می شود، بلکه همچنین برای ایراد ضربات (با کمک سلاح های نصب شده در پهپاد و همچنین از طریق تنظیم و نشانه گیری سلاح های موجود در زمین) استفاده می شود.

در ده سال گذشته نیروهای ویژه در روسیه تشکیل شده است. به عنوان مثال، آنها واحد هایی هستند برای انجام عملیات نظامی در قطب شمال در شرایط سخت آب و هوا، و یا یگان های مخصوص انجام عملیات نظامی در فضا که موقعیت نظامی را کنترل می کنند و همچنین مسئول تخریب و خنثی سازی ماهواره های دشمن مستقر در مدار زمین هستند.

با این حال کرملین متوجه عملیات هماهنگ شده ارتش خود در درگیری نظامی واقعی است. روشن است که سربازی اسلحه به دست عنصر کلیدی در دستیابی به پیروزی است. به این خاطر، رزمایشی مانند "وستوک 2018" برگزارمی شود. درست است، طی دو