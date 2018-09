آیا وقت آن نرسیده اسرائیل پاسخگو باشد؟

کافی است به صحبت های روزانه مقامات آمریکایی گوش فرا دهید و می بینید که تنها دلیلی که برای حضور در منطقه و به خاک و خون کشیدن ملیون ها انسان بی گناه می آورند حمایت از اسرائیل است.

دهه ها است که سیاست آمریکا مبنی بر آن می باشد که خون سربازان آمریکایی و پول مالیات دهندگان آمریکایی خرج حمایت از اسرائیل گردد و همین ماجرا بهانه ای شده برای بسیاری از مردمان جهان تا با آمریکایی ها دشمنی داشته باشند.

اگر اسرائیل مانند دیگر کشورهای جهان به قوانین و مقررات بین المللی پاسخگو باشد قطعا بسیاری از اتفاقاتی که امروزه در منطقه و جهان پیش می آید.

متاسفانه امروزه رئیس جمهوری ای در ایالات متحده به قدرت رسیده که او نیز به قوانین و مقررات بین المللی اهمیت نمی دهد و معاهدات بین المللی را زیر پا می گذارد و معادلات بین المللی را در هم می کوبد.

با این شرایط قطعا قانون جنگل حاکم می شود و کل سیستم جهانی بر هم می ریزد.



