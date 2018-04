جیپ لادا نیوا جدید در معرض فروش

قدمت آنالوگ روسی "مرسدس بنز کلاس- جی" بیش از چهل است. اما برای اولین بار این مدل در واریانت پنج درب در بازار ما ظاهر شد.

جا ندارد گفته شود که خودرو پنج درب Lada 4 × 4، که بیشتر با نام Lada Niva یا Lada Taiga شناخته شده است، یک ماشین جدید است. با این وجود، مدل ویژه خانواده این ماشین دارای فاصله چرخ طولانی تر و درهای برای مسافرین عقب است، هنوز در بازار مرکزی اروپا به فروش رسمی نرسیده بود. لادا نیوا سابق در طول دهه ها تغییر نکرده است. این خودرو دارای سه کلید و چند جاسیگاری بود. هیچ چیزی تغییر نکرده است حتی زمانی که مدل نام خود را از دست داد، از Niva به Lada 4 × 4 یا Lada Taiga تبدیل شد. این ماشین به شکلی ماند که در اواسط دهه 1970 بود.

از این زمستان در بازار آلمان، "لادا نیوا" با فرمان پرقدرت هیدرولیکی، پنجره های الکتریکی، صندلی های تک مرحله ای گرم و قفل مرکزی کنترل شده از کلید fobارایه می شود.

لادا نیوا کنونی پنج دربی دارای طول 4.24 متر، محفظه با حجم 440 لیتر و اگر شما پشت صندلی های عقب را جمع می کنید، شما 800 لیتر را دریافت می کنید. با این حال، قدرت موتور باقی مانده است: چهار سیلندر، حجم 1.7 لیتر، قدرت 83 اسب. حداکثر سرعت — 137 کیلومتر در ساعت، و تا 100 کیلومتر در ساعت، این ماشین بدون شتاب اضافی، در 19 ثانیه سرعت می گیرد. مصرف سوخت خودرو 1.4 تنی 9.5 لیتر بر100 کیلومتر است.

در حین مقایسه با مرسدس بنز کلاس جی می توان تفاوت بین دو خودروی مشابه را دید. در اواخر دهه 1970، هر دو خودرو، ویژه بهربراری آسان بودند، اما با گذشت زمان، مرسدس تبدیل به یک ماشین کلاس لوکس و خوش تیپ و تجسمگر موفقیت شده ، و لاداد نیوا تقریبا دستخوش هیچ تغییراتی نشده است. لادا نیوا تنها امید کارخانه خودروسازی تولیاتی روسیه در بازارهای بسیاری از کشورهای اروپایی عرضه می شود.

© Sputnik/ Alexey Nikolskiy

President Putin showing off his Lada Niva in Sochi.