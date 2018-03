نگاهی بر عملکرد همکاری های ایران و روسیه در 1396

مفسر سیاسی، دانشمند خاورشناس ولادیمیر ساژین در این خصوص چنین می نویسد: سال گذشته 1396 برای توسعه روابط روسیه و ایران سال ویژه ای شد. در روز 29 ماه اردیبهشت (17.05.2017)، حسن روحانی، رییس جمهور، مجددا به مقام ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. این امر امکان داد خط مشی مثبت در روابط ایران و روسیه ادامه یابد. مهمترین رویداد سال گذشته پیروزی بر داعش در سوریه بود. روسیه و ایران سهم قابل توجهی در این پیروزی ادا کردند.

متأسفانه، شکست نظامی تروريسم اسلامی به طور کلی به معنای شکست ايدئولوژی آن نيست. مبارزه سنگین با نیروهای زیرزمینی تروریستی، نه تنها در سوریه بلکه در سراسر خاورمیانه و جهان نیز در پیش است.

