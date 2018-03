آهای، نوادگان کوروش ایرانی ها هستند

نوادگان کوروش همان هایی هستند که آقای ترامپ ملت تروریست "Terrorist Nation" خوانده.

شاید جای بسی خوشحالی باشد که آقای نتانیاهو نتوانسته شخصیت دیگری را برتر از کوروش کبیر ایران پیدا کند تا بخواهد وی را الگوی مبارزه با ستم بر دیگران قرار دهد اما وی تعمدا از کوروش کبیر نام برد و به نوادگان وی توهین کرد و آنها را تهدید کرد.

و همین ثابت می کند که نوادگان کوروش کبیر ملت تروریست نیستند بلکه آنهایی که این تهمت ها را به نوادگان کوروش می زنند سرکرده تروریست ها هستند.

ما ایرانی ها افتخار می کنیم که موسس امپراتوری بزرگ پارسی کوروش کبیر ایران اسوه انسان دوستی و عدالت و پایه گذار اولیه قوانین حقوق بشری و اجتماعی بوده و توانسته ایم در تاریخ بشریت هم اولین انقلاب بر علیه ظلم وستم (انقلاب کاوه آهنگر بر علیه ضحاک) را به ثبت برسانیم و هم اینکه اولین نوشتار قانونی و حقوق بشری تاریخ بشریت به نام ما به ثبت رسیده.

ما ایرانی ها همچنین افتخار می کنیم که سرتاسر جهان را گشتند ولی نتوانستند بیت شعری رساتر از آنچه شاعر پر آوازه ایرانی سعدی شیرین سخن پیدا کنند که در یک جمله توانسته لب مطلب حقوق انسان و حقوق بشر را در آن بیان کند و جمله او را بر سردر سازمان ملل ثبت کنند.

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

من ترجمه انگلیسی اش را نیز برای آنهایی که متوجه این متن نمی شوند می نویسم

Human beings are members of a whole,

In creation of one essence and soul.

If one member is afflicted with pain,

Other members uneasy will remain.

If you've no sympathy for human pain,

The name of human you cannot retain!

جناب آقای نتانیاهو، تاریخ ثبت کرده که ایرانی ها اولین حامی مظلومان و حقوق بشر و حقوق انسان و نظم بشری بوده و هستند.

اگر از ملت مظلومی در مقابل ظالمان حمایت می کنیم به دلیل این است که حمایت از مظلومان در خون ما است.

اگر روزی عضوی از این پیکر به درد آید بقیه اعضا باید به یاری آن بشتابند.

امروزه اعضای زیادی از این پیکر به دلیل رفتارهای افرادی شبیه نتانیاهو و ترامپ به درد آمده اند و بقیه اعضای بدن موظف هستند تا به داد آنها برسند وگر نه اینان بنی آدم به حساب نمی آیند.

کوروش کبیر ایران نیز اسوه این شخصیت ها است و اگر نخواهیم بگوییم محبوب ترین یکی از محبوب ترین شخصیت های تاریخ به حساب می آید.

کوروش کبیر ایران نه به زنباره گی شهرت داشت نه به توهین به زنان و نه به تحقیر و یا توهین به دیگر انسان ها.

کوروش کبیر ایران نه فقط پس از گشایش سرزمین ها ملت ها را تحقیر نمی کرد بلکه همه را ایرانی می دانست و با عدالت با آنها برخورد می کرد.

کوروش کبیر ایران انسان ها را بر اساس رنگ و یا نژاد و یا قومیت و یا دین و مذهب جداسازی و یا تحقیر نمی کرد.

در تاریخ ثبت شده که هیتلر و آلمان های نازی افرادی بودند که انسان های دیگر را بر اساس قومیت و نژاد و رنگ و یا دین و مذهب جداسازی و تحقیر می کردند و خود را ملت برتر می دانستند.

اگر بخواهیم وارد بحث نژادی شویم آقای ترامپ از نژاد ژرمن ها یا همان آلمانی ها هست و دیدگاه هایش دیدگاه های شدیدا نژاد پرستانه می باشد و هیچ سنخیتی با تفکر و یا نژاد کوروش کبیر ایران ندارد.

نه فقط آقای ترامپ نه فقط حتی یک صفت از صفات کوروش کبیر ایران را نداشته و ندارد بلکه دقیقا صفات معکوس را دارا می باشد.

بد نیست که آقای نتانیاهو بفرمایند بر چه اساسی ترامپ را با کوروش کبیر مقایسه کرده اند ما نیز متوجه شویم.

در حالی که کوروش کبیر نه فقط توسط مردم خود محبوب بود بلکه توسط نوادگان آنها و دیگر ملت ها پس از بیش از 2500 سال هنوز جزو محبوب ترین شخصیت های بشری به حساب می آید آقای ترامپ در آمریکا جزو مکروه ترین شخصیت ها به حساب می آید و در دیگر کشور ها منفور ترین شخصیت است.

تصور می شود تنها دلیلی که می توان برای تشبیه ترامپ به کوروش کبیر توسط نتانیاهو آورد این است که آقای نتانیاهو خواسته باشد ترامپ را به تمسخر بگیرد وخود این ماجرا یک توهین آشکار به ملت آمریکا نیز به حساب می آید.

بر عکس آنچه که در سخنان آقای نتانیاهو آمد و وی به قدرت و اقتدار نظامی رژیم خود می بالید، همین سخنان نشان می داد که در دوران آقای نتانیاهو اسرائیل در ضعیف ترین شرایط خود قرار دارد و آقای نتانیاهو که چند روز قبل تر توسط دادگاه های اسرائیل به دلیل فساد مورد محاکمه قرار داشت فقط در صدد شانتاژ بود.

اگر ارتش اسرائیل در آن سطح از اقتدار که آقای نتانیاهو اظهار می داشت قرار می داشت چه نیازی بود که آقای نتانیاهو اینقدر از مقاومت و حزب الله و ایران ترس و واهمه داشته باشد و مدعی باشد اینان در صدد نابودی اسرائیل هستند.

مشخص است که آقای نتانیاهو احساس کرده جبهه مقاومت آنقدر قوی است که بتواند ارتش کذایی اسرائیل را شکست دهد و به همین دلیل تلاش دارد پای ایالات متحده را وسط بکشد و با به سخره گرفتن رئیس جمهوری آن وی را وادار به حمایت های نا محدود از اسرائیل نماید.

به همین دلیل هم می توان گفت این ماجرا نه فقط توهینی آشکار به نوادگان کوروش کبیر به حساب می آید بلکه توهینی آشکار به ملت آمریکا نیز است و قطعا نوادگان کوروش اجازه نخواهند داد چنین توهینی به محبوب ترین چهره بشری بچسبد اما آیا ملت آمریکا متوجه هستند که صهیونیست ها چه اهدافی دارند و اگر ملت آمریکا در مقابل این توهین ایستادگی نکنند چه بر سرشان خواهد آمد.

بگذارید یک مثال ساده بزنم.

امروزه یکی از معروف ترین جشن های یهودیان جشن معروف به "پوریم" است که در آن جشن می گیرند که روزی ایرانی ها را قتل عام کردند و نوادگان همان کوروش ای که آنها را از بند آزاد کرد را نیست و نابود کردند.

حال آیا آمریکایی ها نیز باید صبر کنند که صهیونیست ها جشن دیگری را به افتخار نیست و نابود کردن آنها در تاریخ به ثبت برسانند.

همین که بیش از دو سوم کنگره ایالات متحده و عالیترین مقامات سیاسی از رئیس جمهوری گرفته تا معاونان و وزرای وی برای اظهار طاعت در کنگره آیپک حضور دارند خود یک زنگ خطر برای ملت آمریکا به حساب می آید.

بقیه اش دیگر گردن خودشان است که متوجه شوند چه بر سرشان می آید.