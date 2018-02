توان دفاعی ایران،افسانه یا واقعیت؟

صنایع دفاعی ایران کارخانه‌های بسیاری در زمینه ساخت انواع اسلحه و تجهیزات نظامی دارد. به گفته مسئولان عالی رتبه ایرانی، ایران دومین کشور در تولید صنایع دفاعی در منطقه است. ایران که قبل از انقلاب از بزرگترین وارد کنندگان اسلحه بود بر اساس پیش بینی اندیشکده واشنگتن می‌تواند در آینده به یک صادر کننده پدافند هوایی تبدیل شود.

ایران پس از انقلاب به دلیل مواجه شدن با تحریم‌های گسترده از سوی کشورهای مختلف، جنگ هشت ساله و تهدید روزافزون ایران از سوی اسرائیل و آمریکا و سایر متحدین غربی، ساخت تسلیحات بومی را توسعه داد. بعد از آغاز جنگ ایران و عراق و آغاز تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه ایران، ایران هیچ چاره‌ای جز تکیه به صنایع نظامی خود برای تعمیر و ساخت جنگ‌افزار نداشت. وزارت دفاع ایران سرمایه زیادی را برای راه‌اندازی صنایع موشکی اختصاص داد و بعدها ایران مهمات موشکی بسیاری ساخت. از سال 1992 به بعد ایران توانست انواع محصولات مورد نیاز نظامی خود مانند تانک، نفربر، موشک و دیگر تجهیزات نظامی را بسازد. ایران تنها کشوری در منطقه است که با توجه به تحریم های گوناگون، در همه عرصه ها متکی بر توانایی داخلی بوده و بیشتر نیازهای دفاعی خود را در چارچوب سیاست خودکفایی ملی طراحی و تولید کرده است.

شایان ذکر است که یکی از مهمترین بخش های لایحه بودجه سال 97 کل کشور، بودجه نیروهای مسلح است.