ایران سناریوی جایگزینی در مقابل خروج آمریکا از برجام دارد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه جناب آقای "مهدی سنایی" در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک، در خصوص مسائل مهم جهانی و منافع مشترک ایران و روسیه در زمینه های تجاری، سیاسی اظهار نظر نمودند. من جمله در این مصاحبه سنایی یک بار و برای همیشه در خصوص سوال وجود "قرارداد تبادل نفت در برابر کالا" میان روسیه و ایران صحبت نمودند. این مصاحبه با همکاری خبرگزاری راشا تودی، اسپوتنیک و بخش سرویس مطبوعاتی سفارت ایران در روسیه تهیه شده است.



- جناب آقای سنایی، نظر شما در خصوص سطح همکاریهای ایران و روسیه در حال حاضر چیست؟ آیا می توان گفت که سال گذشته 2017، سالی جهشی از نظر توسعه همکاری های راهبردی تهران و مسکو بوده است؟

در مجموع همکاری ها بین ایران و روسیه همه جانبه می باشد و عوامل فعالی را در خود دارد که در روابط بین دولتی وجود دارند. به نظر من روابط سیاسی ما بصورت عالی توسعه پیدا می کنند، همچنین همکاریهای ما در سطوح منطقه ای و بین المللی به خوبی توسعه پیدا می کنند. اگر در خصوص روابط منطقه ای صحبت بکنیم مایلم به این نکته اشاره کنم که هر دو کشور تقریبا بر تروریسم در سوریه پیروز شده اند. ما در چارچوب فرمت آستانه با هم همکاری می کردیم و مناطق کاهش تنش را ایجاد نمودیم که خود دستاوردی بزرگ بود.



سال گذشته دو بار رویس جمهور ما به روسیه سفر نمود، یکبار پوتین به ایران سفر کرد، وزاری امور خارجه ما بارها با هم ملاقات نمودند، تماسهای تلفنی زیادی بین مقامات مسئول دو کشور برقرار شد. سال گذشته ما حجم بالایی از تبادل هیات ها را داشتیم، حتی رئیس مجلس ایران دو بار به روسیه سفر نمود، به همین دلیل سال 2017 را می توان سالی بی بدلیل در روابط دو جانبه خود بنامیم.اما روابط اقتصادی- تجاری از دیدگاه من با سرعتی متوسط رشد می کنند. و در سال گذشته این روابط بدتر از سال مشابه قبل از آن رشد داشت. در سال 2016 میران تبادل کالا بین دو کشور 70% رشد داشت که البته این در بر گیرنده همکاری های فنی و نظامی نمی باشد. این درحالی است که تمامی کارهایی که ذیپلماسی اقتصادی می بایست انجام دهد، صورت گرفته است. تمامی اسناد مورد نیاز به امضا رسیده اند، در این حوزه تمامی موارد ضروری ایجاد شده اند. همچنین پروژه های دولتی فراوانی وجود دارند که در انتظار اجرایی شدن می باشند. علت آنهم کندی و بروکراسی اداری می باشد که در کشورهای ما وجود دارد. از طرف دیگر علت آن می تواند در ضعیف بودن حضور بخش خصوصی ما و ضعف تعامل بخش خصوصی دو کشور باشد که باید فعالانه وارد میدان شود.من امیدوارم که اجرایی سازی پروژه های دولتی که شروع شده اند و نیز فعالیت بخش خصوص ما عامل آن شوند که در آینده شاهد توسعه روابط باشیم. در مجموع مقامات رسمی ما در جریان ملاقاتها از روند توسعه روابط ابراز رضایت می کنندو معتقدند که توسعه روابط ایران و روسیه زمینه ساز صلح و ثبات در منطقه می شوند.

ایران در دوسال گذشته در همایش اقتصادی سنت پترزبورگ حضور داشته است آنهم در سطح عالی. فکر میکنم که ایران امسال نیز در این همایش حاضر خواهد شد. ما دعوتنامه دریافت کرده ایم. همچنین اضافه می کنم که ما چنین ایده ای داریم که با کمک روس کنگرس و وزارت توسعه اقتصادی همایش اقتصادی جنوب را آغاز کرده و آنرا در یکی از شهرهای جنوبی روسیه برگزار نماید. این می تواند نه تنها همایش اقتصادی ایران و روسیه باشد. ببینید همایش سنت پترزبورگ وجود دارد، همایش اقتصادی شرق وجود دارد و همایشی هم در آرخانگلسک وجود دارد. همایش جنوبی هم می توانست روسیه را با ایران و کشورهای خلیج فارس، هند و ترکیه متحد نماید. ما این طرح را با روس کنگرس مطرح کرده و روی آن کار می کنیم.

- آیا این همایش می تواند امسال برگزار شود؟

نه، فکر نمی کنم. ما فعلا روی برگزاری همایش ایران و روسیه که می تواند در نیمه اول امسال برگزار شود کار می کنیم. و امیدوارم که این همایش بتواند بنیانی برای برگزاری همایش بین المللی گردد.



_ شرایط سوریه، قبل از هرچیز در بخش شمالی کشور، بشدت بدلیل عملیات ترکیه در آن منطقه تشدید شده است. آیا اقدامات ترکیه علیه کردها مزاحم حل مسئله سوریه نخواهد شد؟ موضع ایران چیست؟

علاقمندم بگویم که کنگره گفتگوی ملی سوریه که در شهر سوچی برگزار شد، همایشی در خور شان بود. در این کنگره نمایندگانی از احزاب، اقوام، مذاهب مختلف حضور داشتند و به نظر من این قدمی بزرگ در مسیر حل و فصل سیاسی بحران سوریه می باشد. و این در شرایطی می باشد که ما شاهدیم که اجلاس ژنو حرکت خاصی را ندارند. به همین دلیل توافقهایی که در جریان این کنگره بدست آمدند و اسنادی که تایید شدند بسیار با اهمیت می باشند. روند آستانه اهدافی را داشته است- این اهداف شامل این می شدند که در چارچوب فرمت آستانه ما مناطق کاهش تنش را ایجاد نمودیم. بعد از آن ما کنگره سوچی برگزار شد. آنوری که من تصور می کنم در ملاقاتهایی که در ژنو برگزار می شوند، دیدگاه واقع بینانه ای وجود ندارد و طبیعتا به همین دلیل دستاوردهای بزرگی هم وجود ندارند. ما امیدواریم که تجربه بدست آمده با کمک فرمت آستانه و کنگره سوچی، به حل این مشکل کمک کند. در خصوص عفرین، جمهوری اسلامی ایران در راستای منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی خواستار حفظ تمامیت ارضی سوریه بوده و معتقد است که هرگونه اقدامات و حضور نظامی در خاک سوریه می بایست با هماهنگی دولت جمهوری عربی سوریه صورت پذیرد. ایران، روسیه و ترکیه تجربه خوب همکاری در چارچوب فرمت سه جانبه در فرآیند آستانه دارند به همین دلیل اگر سه کشور نگرانی هایی هم داشته باشند بهتر است این نگرانی ها را در چارچوب فورمت سه جانبه آستانه رفع نمایند. با توجه به اینکه راه نظامی حل و فصل مسئله را سخت تر می نماید.



- کار مشترک ایران و روسیه در خصوص سوریه با چه شدتی انجام می پذیرد؟