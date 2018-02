اسرار پنتاگون به چه ترتیبی در اینترنت فاش می شود؟

داده های مخفی پنتاگون دوباره به شبکه اینترنت نشت کرد. این دفعه بدون کمک ویکی لیکس و هکرها قدرتمند روسیه. همانطوری که در مقاله تازه «واشنگتن پست» گفته می‌شود، اطلاعات در باره پایگاه های مخفی آمریکا بروی نقشه Global Heat Maps ظاهر شد. این نقشه، مسیر فیتنس ترکرهای ارتش آمریکا را بازتاب می دهد. برای محافل اجتماعی خاورمیانه، آفریقا و افغانستان این امر جالب بود که چرا مسیرهای این دوندگان در حوزه فعالیت‌های جنگی آمریکا در خارج از کشور ثیت شد. پنتاگون مجبور بود به مالیات دهندگان وعده بدهد که به این قضیه رسیدگی خواهد کرد.

اولین رسوایی بزرگ در سال 2008 اتفاق افتاد، زمانی که نقشه های گوگل جابجایی جغرافیایی و منظره مفصل پایگاه «فورت سم هیوستون» در تگزاس را برای تماشای عمومی در اینترنت گذاشت. پنتاگون اعلام کرد که این اطلاعات یک تهدید امنیتی بالقوه است و این کارهای گوگل را ممنوع کرد. از این بیشتر، پنتاگون در مورد نقشه های ماهواره ای قابل دسترس عمومی نگران است. همانطوری که در گوگل می‌گویند، به درخواست ارتش آمریکا لازم است به طور مرتب تصاویری از اشیاء خاص را در نقشه ها سانسور کنیم. اما همیشه موفق نمی‌شویم اسرار را پنهان کنیم. یکی از جالب ترین کشفیات در شبکه اینترنت پایگاه هوایی مخفی آمریکایی «یوکا- لیک» در ایالت نوادا است. این واحد در سال 2011 به خاطر همان نقشه های گوگل از سریت افتاد. به گفته کارشناسان، این پایگاه برای آزمایش جدیدترین هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 Sentinel ساخته شد. آخرین نشت ماهواره ای جدی در ژانویه 2018 اتفاق افتاد. وبلاگ نویسان در قلمرو یکی از واحدهای شرکت «لاکهید مارتین» یک هواگرد بی سابقه را کشف کردند که شبیه هواپیمای آینده دار هایپرصوتی SR-72 بود.

سانسور نقشه های ماهواره ای عمومی در ایالات متحده بدون بروز موارد عجیب و غریب نمی ماند. بجز نقشه های گوگل، سامانه نقشه های قابل دسترسی بلا مانع Bing Maps نیز متعلق به مایکروسافت هست. به دلیل عدم تطابق بین مدیریت سرویس های اینترنتی و پنتاگون، برخی از اشیاء حذف شده از Google را می توان در Bing پیدا کرد و برعکس. برای مثال اشتباه سرویس اطلاعات آمریکایی در نقشه پایگاه هوایی ایالات متحده Volkel در هلند دیده می شود. در Bing این پایگاه سانسور شده و گوگل منظره واضح آنرا با تمام جزئیات داده است. در ضمن، دسترسی عمومی به برخی از داده ها در حال حاضر نه تنها به صورت مجازی، بلکه بطور واقعی به دادن تلفات منجر می شود.

© Sputnik/ Vitaly Podvitski کشف مختصات پایگاه نظامی آمریکا با اپلیکیشن تناسب اندام

در سال 2007 آمریکا در عراق چهار فروند بالگردAH-64 آپاچی را در یک روز از دست داد. آن‌ها در هنگام گلوله باران خمپاره انداز ها در زمین سوزانده شدند. سربازان آمریکایی را گناهکار این حادثه اعلام کردند که روز قبل از حمله در در مقابل این هلیکوپترها سلفی گرفته و تصاویر را در فیسبوک گذاشتند. پنتاگون گزارش کرد که تروریست ها از این عکس‌ها مختصات جغرافیایی دقیق گرفته و به دنبال آن به محل استقرار بالگردها ضربه کردند. پس از این داستان، پنتاگون کمپین انضباطی را برای نظارت بر کاربران نظامی شبکه های اجتماعی راه اندازی کرد. فرماندهی ارتش آمریکا یک یادداشت حاوی شش اصل اساسی رفتار در شبکه های اجتماعی برای سربازان در منطقه جنگی و اعضای خانواده‌شان ("6 Social Media Considerations for Deployed Soldiers and Their Families")("6 ملاحضه رسانه ای و اجتماعی برای سربازان مستقر در منطقه جنگی و خانواده های آنها") را منتشر کرد. دستورالعمل های مشابه برای نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی منتشر شد. فرماندهی به شدت توصیه می‌دهد که سربازان سامانه ناوبری GPS را در گوشی های هوشمند خاموش کنند. از سربازان دعوت می‌شود که در روابط آن لاین خود بسیار هوشیار و محتاط باشند چون در افغانستان مواردی ثبت شده است که در فیسبوک طالبان زیر نقاب دختران خوشگل سعی کردند با سربازان آمریکایی تماس های نزدیک برقرار کنند. دستورالعمل می‌گوید: فقط با کسانی سروکار داشته باشید که آن‌ها را در زندگی واقعی دیدید و دانستید. فقط آن‌ها را می‌توانید به دوستان خود اضافه کنید.

به گفته برخی مدافعان حقوق بشر در آمریکا، اینطور نیست که فرماندهی ارتش آمریکا تنها به دلایل امنیتی علاقه مند به کاهش فعالیت‌های پرسنل نیروهای نظامی خود در شبکه های اجتماعی است. سربازان آمریکایی گاهی اوقات در وبلاگ های خود مطالبی قرار می دهند که سیمای اخلاقی «مدافعان دموکراسی» را بدنام می‌کند و حیثیت پنتاگون را تضعیف می نماید. در فوریه 2017، تفنگداران دریایی آمریکا در صفحه Marines United در فیس بوک عکسهای سکسی ازسربازان زن را منتشر کردند. این امر فمینیست ها را واداشت اعلام کنند که در این انتشار نشانه هایی از سکس گرایی آشکار دیده شد. فرماندهی تفنگداران دریایی قول داد که به این حادثه رسیدگی شود.

موارد پیگرد به علل عقیدتی هم به خاطر درج نوشته‌های اعتراض آمیز در شبکه‌های اجتماعی نیز وجود دارد.