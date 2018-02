اولین پاسخ اروپایی ها به تقاضای ترامپ برای فشار بر ایران

طبق قوانین تحریمی ایالات متحده بر علیه ایران نه این بانک عضو آمریکایی ای دارد و نه اینکه به دلار با ایرانی ها تعامل خواهد کرد و به این دلیل دست آمریکا برای جریمه کردن این بانک بسته خواهد بود.

می توان گفت این تصمیم فرانسه یک پاسخ دندان شکن به رفتارهای ساختار شکنانه ترامپ در مورد برجام به حساب می آید و با توجه به اینکه قبل از فرانسه آلمان و ایتالیا و اسپانیا نیز کارهای مشابهی را انجام داده اند و انگلیس هم احتمالا یک خط اعتباری با پوند انگلیس بخواهد باز کند می توان متوجه شد که پاسخ اوروپایی ها به تقاضاهای ترامپ چه است.



© Photo/ EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN