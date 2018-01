امیرعبداللهیان: همکاری تهران – مسکو در زمینه سوریه می تواند الگویی برای حل دیگر مشکلات باشد

دکتر حسین امیرعبداللهیان طی سالها فعالیت در وزارت امور خارجه ایران به استراتژیست سیاست خارجی ایران در خاور میانه وشمال آفریقا ودائره المعارفی زنده معروف شده.

علیرغم مشغله های زیاد دکتر امیرعبداللهیان این فرصت را به خبرگزاری اسپوتنیک داد تا یک مصاحبه مفصل در مورد برخی مسایل مرتبط با ایران داشته باشند.

در این مصاحبه آقای امیرعبداللهیان اظهار داشتند روسیه در ابتدا با دیده تردید در نحوه حضور در سوریه نگاه می کرد اما روسیه پوتین در اوج ماجرا در مورد مبارزه با تروریسم وحمایت از دولت قانونی سوریه وکمک به حل سیاسی بحران سوریه تصمیم های صحیحی را اتخاذ نمود.

© Photo/ EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN