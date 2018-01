آخرین جزئیات حادثه ناگوار نفتکش «سانچی»

در این خصوص خبرگزاری «اسپوتنیک» به گفت و گو با آقای دکتر هادی حق شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و صحت این اخبار منتشر شده را مورد بحث و بررسی قرار داد. وی در پاسخ به سوالات مارینا الشعلان، خبرنگار بخش فارسی «اسپوتنیک» در رابطه با حادثه ناگوار نفتکش «سانچی» گفت:

پرسش: جناب آقای دکتر حق شناس، روزتان بخیر! پیشاپیش از طرف بخش فارسی آژانس خبری «اسپوتنیک» به شما و مردم عزیز ایران تسلیت عرض می کنم. در حال حاضر در مورد علت پیش آمدن این حادثه ناگوار نفتکش ایرانی «سانچی» شایعات و اطلاعات نا معتبر زیادی منتشر می شود. بتضی از خبرگزاری ها طرف چین را متهم نمودند. حالا از دیدگاه سازمان شما، سطح کیفی امداد رسانی چینی ها در حادثه ناگوار نفتکش «سانچی» چگونه ارزیابی می شود؟



© REUTERS/ 10th Regional Coast Guard Headquarters لحظه اولیه انفجار در سانچی و کشتی چینی + فیلم

از ابراز همدردی شما تشکر می کنم. در این خصوص باید این نکته ای را عرض کنم که هم کشور چین و هم کره جنوبی و ژاپن از ابتدا تا اکنون مطابق استانداردها و کنوانسیون های بین المللی با تیم ما در شانگهای همکاری کردند.



پرسش: چرا نفتکش ایرانی «سانچی» با پرچم پاناما حرکت می کرد؟

پاسخ: پاناما یا لیبیا یا برخی کشورهای دیگر دنیا هستند که در خصوص ثبت کشتی خدمات زیادی به کشتی ها می دهند. نه فقط ایران بلکه کشورهای دیگر هستند که برای استفاده از تسهیلات بیشتر، کشتی های خود را در پاناما ثبت می کنند. می شود گفت که حدودا یک چهارم کشتی های دنیا ثبت پاناما دارند. بنابراین کشتی هاییی که با پرچم پاناما حرکت می کنند، شاید با جرات بتوان گفت که بیش از 90 درصد از آنها متعلق به کشور پاناما نیستند، متعلق به کشورهای دیگر هستند. لذا کشورها به خاطر ملاحظات تجاری، بازرگانی و حرفه ای تمایل دارند کشتی خود را در پاناما ثبت کنند.



پرسش: ارزیابی شما از میزان خسارت وارده چه قدر است؟

پاسخ: این کشتی در زمان ساخت خود، قيمت خود را داشت. اما با توجه این که تاریخ ساخت کشتی «سانچی» سال 2008 بوده یعنی حدودا 10 سال از عمرش می گذرد، پس الآن این کشتی یک قیمت دیگری دارد. این میزان را باید کارشناسان صنعت کشتی سازی بگویند. آن چه مربوط به محموله کشتی می شود، باید گفت که این محموله قیمت بین المللی دارد. قیمت کاندنسیت (میعانات گازی) امروز مشخص است ولی به نظر می رسد که مجموعه قیمت کشتی و محموله آن حدودا به یک صد میلیون دلار برسد. البته هم کشتی، هم محموله و هم تجهیزات کشتی به اصطلاح «از صفر تا صد» (به طور کامل) در پوشش کامل بیمه بود.



پرسش: آیا مذاکرات با طرف چین و کره جنوبی و ژاپن صورت گرفته و این موضوع تا چه اندازه ای از سوی سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری شد؟ نتایج آن را تشریح نمایید.

© REUTERS/ Korea Coast Guard/Yonhap حادثه کشتی سانچی یکی از تلخ ترین حوادث کشتیرانی در دهه های اخیر

مذاکرات بر اساس کنوانسیونهای بین المللی صورت گرفته است. همه ما یعنی ایران و چین و کره جنوبی، ژاپن، پاناما و کشتی مقابلی که با نفتکش ما برخورد کرد و ثبت هنگ کنگ داشته در این فرایند جز ذینفعان تلقی می شویم و بر اساس کنوانسیونهای مختلف، از جمله کنوانسیون جستجو ونجات دریایی (SAR)، کنوانسیون بین المللی نجات دریایی (SALVAGE) و کنوانسیون نایروبی (Nairobi Convention) و همچنین کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، سولاس (International Convention for the Safety of Life at Sea) متعهد به قواعد بین المللی هستیم. لذا از ابتدای روز یک شنبه (14 ژانویه 2018) که اطفای حریق و امداد و نجات خدمه شکل گرفت، ام. آر. سی. سی. بندر شهید رجایی و بندر عباس با ام. آر. سی. سی. بندر شانگهای و سایر کشورها مذکور مرتبا تماس، ایمیل و مکاتبه داشت. لذا فرایند حقوقی شکل کامل به خودش گرفته و ما تمام مکاتبات خود با کشوری که کشتی ما را ثبت نموده انجام دادیم. البته در این خصوص باید توضیح داد که پاناما بیش از هشت هزار کشتی دینا را ثبت کرده است و چون بر روی کشتی ما پرچم پاناما بوده ما همه این پروسه ها را با دقت بررسی نمودیم و الآن جعبه سیاه که از کشتی «سانچی» خارج شد، هنوز در چین قرار دارد و طبق قواعد بین الملل باید در اختیار مالک واگذار شود. موقعی که این جعبه به دست مان برسد، ما بر اساس تمام کنوانسیونهایی که نام بردم، اطلاعات این جعبه را بررسی و علت سانحه «سانچی» را کشف خواهیم کرد.

پرسش: غرامت از چه طریقی به جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد؟

پاسخ: همین طوری که عرض کردم، از صفر تا صد یعنی هم نیروی انسانی، هم کشتی، تجهیزات و محموله آن به طور کامل در پوشش بیمه بود. لذا غرامت از طریق سازمانهای بیمه پرداخت خواهند شد.

بنابه گفته مصاحبه گرم محترم «اسپوتنیک» از سازمان بنادر و دریانوردی، همه شایعات در مورد علت دقیق سانحه «سانچی» و مشخص شدن تقصیر کشور خاص در این حادثه ناگوار صحت ندارد و لازم است صبر کرد که جعبه سیاه به دست محققان و کارشناسان ایرانی برسد تا آنها بعد از بررسی کامل نتایج نهایی را اعلام خواهند کرد.

حادثه ناگوار کشتی «سانچی» به عقیده امید شکری کله سر، مصاحبه گر دیگر «اسپوتنیک» و تحلیل گر ارشد امنیت انرژی از واشنگتن، یکی از تلخ ترین حوادث کشتیرانی در دهه های اخیر بوده است. وی در خصوص میزان خسارت در گفت و گوی با «اسپوتنیک» چنین گفت:

این کشتی که حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی معادل یک میلیون بشکه نفت بود. از جزیره خارک به مقصد کره جنوبی حرکت کرده بود. به گفته مسولین ایرانی محموله کشتی متعلق به شرکت هانوی کره جنوبی و ارزش آن 60 میلیون دلار بوده که قبلا از طرف شرکت کره ای پرداخت شده بود.

در مورد نحوه بیمه محموله کشتی سانچی طبق گفته رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، ۳۰ درصد بیمه کشتی را شرکت‌های ایرانی (۲۰ درصد بیمه البرز، ۱۰ درصد بیمه ملت) برعهده دارند و ۷۰ درصد هم به عهده یک شرکت نروژی است. با توجه به اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران با این حساب سهم بیمه البرز در جبران خسارت ۱۰ میلیون دلار، و بیمه ملت ۵ میلیون دلار خواهد بود به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، بیمه محموله کشتی که حدودا دو برابر خود کشتی ارزش داشته است (حدود ۷۰ میلیون دلار) "احتمالا به عهده خریدار" است.

اکثر کارشناسان کشتیرانی بر این عقیده هستند که در سوانح کشتیرانی هر دو طرف درصدی در بروز حادثه دارند و این امر پس از بازخوانی جعبه سیاه سانچی بوضوح مشخص خواهد شد. در ابتدای امر از عدم همکاری چینی ها در امر مهار آتش سوزی و نجات خدمه کشتی سانچی بحث گردید که بعدها به گفته مقامات ایرانی این مورد صحت نداشته و چینی ها از اولین روز حادثه همکاری لازم را در این مورد داشته اند.. حادثه در دریای شرقی چین و آبهای سرزمینی این کشور رخداده است.

بروز انفجار پس از برخورد کشتی باری چینی دلیل عمده مرگ دریانوردان ایرانی بوده است انفجار بیش از 136 هزار تن میعانات گازی بحدی بوده که امکان خاموش کردن زبانه های آتش که تا دهها متر طول داشته نا ممکن کرده است. اصولا خاموش کردن آتشی به این حجم بسیار مشکل است. چرا که میعانات گازی مانند بنزین شعله ور می شوند می توان تخمین کرد که شدت اوله برخورد بحدی بوده که کشتی باری چینی به مخزن میعانات گازی برخورد کرده و انفجار شدید باعث مرگ خدمه کشتی سانجی شده است.

در بحث امنیت انرژی بیمه محوله ای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است، شرکتهای بیمه در بیمه کردن محوله های انرژی توجه خاصی به کشور خریدار و مسیر حمل و نقل محوله های انرژی دارند.