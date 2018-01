طراحی پهپاد ضربتی مرموز در روسیه

این پهپاد از همان نوعی خواهد بود که شرکت General Atomics به آن نام Avenger گذاشته است. وزارت دفاع روسیه 26 دسامبر سال 2017 قرارداد مربوطه را با دفتر طراحی میخاییل سیمونوف(سوخو) امضا کرد.

به گزارش روزنامع معتبر "ایزوستیا" چاپ روسیه، این هواگرد باید به موتور توربوجتی مجهز باشد که به آن امکان خواهد داد سرعتی لا اقل دو برابر بیشتر از پهپادهای کنونی این نوع داشته باشد. این روزنامه نوشت:

سرعت آن تا 1000 کیلومتر بر ساعت بوده ولی خبرگان می گویند که هنوز اطلاع زیادی در باره این هواگرد در دست نیست. این هواپیما مشابه Avenger ساخت آمریکا خواهد بود.