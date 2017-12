تغذیه نیروگاه های حرارتی ایران با تجهیزات فنی روسیه + عکس

وی در طول سفر خود به تهران با آقای اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران- روسیه، دیدار نموده و مسایل آغاز تعامل پررنگ بین منطقه آلتای روسیه و برخی از مناطق جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد. در نتیجه گفت و گوهای عملی و تبادل نظرها یک تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی منطقه آلتای روسیه و اتاق مشترک بازرگانی ایران- روسیه امضا شد.



© Sputnik/ Artem Kreminsky تحکیم ارتباطات بین قفقاز شمالی روسیه و ایران

بر پایه این تفاهم‌نامه‌، طرفین متعهد شدند زمینه تقویت همکاری تجاری، تحقیقاتی و فناورانه را میان فعالان بخش خصوصی و شرکت‌ها و سازمان‌ها فراهم کنند.همچنین بر اساس توافاقات حاصل شده، تا پایان سال 2017 میلادی تجهیزات تولید کننده دیگ بخار شهر بارنائول روسیه به نیروگاه حرارتی شهر اصفهان تحویل داده خواهد شد.علاوه بر این، بازرگانان استان آلتای با همتایان ایرانی خود موفق به حصول توافقات در خصوص عرضه سایر محصولات روسیه به جمهوری اسلامی ایران شدند.

خبرگزاری «اسپوتنیک» برای دریافت جزئیات بیشتر پیرامون آغاز همکاری میان تولید کنندگان منطقه آلتای روسیه با جمهوری اسلامی ایران به سراغ آقای بوریس چسناکوف، رییس اتاق بازرگانی استان آلتای روسیه رفته و با وی به گفت و گو نشست.

© Photo/ The Altai Chamber of Commerce and Industry همایش بازرگانی هئیت صاحبان صنایع منطقه آلتای و بازرگانان ایرانی



پرسش: چطور شد که مدیران بلند پایه تجاری منطقه آلتای روسیه به همکاری با جمهوری اسلامی ایران علاقمند شدند؟

پاسخ: اتاق بازرگانی منطقه آلتای به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان، صاحبان صنایع و نمایندگان بخش خصوصی فعالیت می کند و اهمیت خاصی برای تقویت و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با فعالان تجاری از کشورهای خارجی قائل می باشد. نتایج نظرسنجی که ما سالانه با شرکت نمایندگان محافل بازرگانی و تجاری منطقه انجام می دهیم، به ما نشان دادند که صاحبان صنایع و نمایندگان بخش خصوصی منطقه آلتای علاقه مند به عرضه محصولات خود به بازار ایران هستند. در این راستا در اوایل ماه دسامبر سال 2017 به درخواست ویژه بازرگانان منطقه و با همکاری مرکز هماهنگی و حمایت از پروژه های صادراتی و تجاری شرکت های بخش خصوصی یک هیئت بلند پایه بازرگانان و صاحبان صنایع منطقه آلتای به جمهوری اسلامی ایران اعزام شد.

© Photo/ The Altai Chamber of Commerce and Industry نمایندگان شرکت اینتخ در حال مذاکره با بازرگانان ایرانی

مدیران بلند پایه پنج شرکت بزرگ منطقه آلتای، از جمله نمایندگان کارخانه تولید دیگ بخار بارنائول (تولید کننده تجهیزات الکتریکی)، نمایندگان شرکت «ادوانچیک» (تولید کننده فرمولهای مصرف سوخت و مواد افزودنی و کاربرد آنها در ساخت محصولات پتروشیمی)، نمایندگان شرکت «بیا-خیم» (تولید کننده مواد شیمیایی در صنایع ساختمانی، پتروشیمی، فلزسازی و صنایع غذایی)، نمایندگان شرکت «پ ک اینتخ» (تولید کننده تجهیزات خط تولید بتن گازی غیر اتوکلاو) و نمایندگان شرکت کشاورزی «اِلی» این هیئت را تشکیل دادند.

© Photo/ The Altai Chamber of Commerce and Industry نمایندگان شرکت ادوانچیک در حال مذاکره با همتایان ایرانی



طبیعی است که ما برای انجام ماموریت تجاری و حمایت از همه گروه های اعزامی بازرگانی منطقه از دوستان و همکاران محترم خارجی خود همیشه کمک خواسته ایم. همتایان ایرانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به درخواست ما واکنش سریع نشان داده و اقدامات لازم جهت پشتیبانی از اعزام این هئیت بازرگانان منطقه التای به ایران را فراهم نمودند. با کمک دوستان ایرانی در چارچوب دفتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جلسات ویژه B2B و ملاقاتهای رودررو بین بازرگانان اعزامی این هئیت با صاحبان شرکت های ایرانی ترتیب داده شد. دوستان اتاق بازرگانی هم برای برگزاری جلسات ویژه در دفاتر شرکت های خصوصی تهران نیز بسیار مساعدت نمودند.

ضمنا فرصت را غنیمت شمرده لازم می دانم از جناب آقای اسدالله عسگر اولادی، رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه برای تلاشهای فراوان و مساعدت وی در سازمان دهی این ماموریت اقتصادی و تجاری تشکر نمایم. مسلما امضای توافق نامه همکاری بین اتاق بازرگانی منطقه آلتای و اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه یک گام مهمی به سوی توسعه روابط تجاری و اقتصادی ما شده است. امیدوارم که بعد از امضای این سند بنیادی شاهد رشد و تقویت همکاری تجاری و اقتصادی بین شرکت های منطقه آلتای و صاحبان صنایع و نمایندگان بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران خواهیم شد.

© Photo/ The Altai Chamber of Commerce and Industry امضای توافق نامه همکاری

پرسش: بازرگانان منطقه آلتای با کدام شرکتهای ایرانی موفق به دستیابی توافق در مورد آغاز همکاری شدند؟ چه محصولاتی از آلتای به ایران عرضه می شود؟

پاسخ: قرار است که تا پایان ماه دسامبر تولید کننده دیگ بخار بارنائول محصولات خود را به نیروگاه حرارتی اصفهان تحویل دهد. ضمنا یک محموله دیگری از این تجهیزات برای ارسال به نیروگاه حرارتی «رامین» اهواز نیز آماده می شود. تحویل تمام این محموله ها از طریق شرکت ایرانی با نام «TNSBP Company» انجام می شود و انتظار می رود که همین شرکت، به عنوان نماینده ویژه کارخانه تولید دیگ بخار بارنائول در خاک جمهوری اسلامی ایران فعالیت تجاری را به عهده بگیرد.

© Photo/ The Altai Chamber of Commerce and Industry نمایندگان کارخانه تولید دیگ بخار بارنائول

محصولات «تولید کننده دیگ بخار بارنائول» از جذابیت خاصی مانند قابلیت اطمینان بالا و بهره برداری طولانی مدت بدون خرابی برخوردار است. به همین دلیل شرکتهای تجاری از 22 کشور جهان تجهیزات انرژی این تولید کننده را خریداری می کنند. امیدوارم که دوستان ایرانی از کیفیت بالای تجهیزات این تولید کننده آلتای نیز قدردانی کنند.

انتظار می رود که در آینده نزدیک یک شرکت دیگر آلتای قرارداد فروش تجهیزات خود به ایران را به امضا برساند. در حال حاضر مذاکرات بین شرکت «پ ک اینتخ» (PK Intech) و دو شرکت ایرانی در مورد تحویل تجهیزات خط تولید بتن گازی غیر اتوکلاو به مرحله نهایی رسیده است.

© Photo/ The Altai Chamber of Commerce and Industry نمایندگان شرکت بیا-خیم



همچنین دوستان ایرانی به محصولات کشاورزی شرکت «اِلی» (ELLI)، بزرگترین تولید کننده غلات در منطقه آلتای علاقه زیادی را نشان دادند. می دانید که محصولات کشاورزی مانند جو، نخود، عدس، گندم، سویا، کتان و کلزا در بازار کشاورزی ایران از اهمیت خاصی و تقاضای بالا برخوردار است. بنابراین به نظر می رسد که شرکت «اِلی» چشم اندازهای خوبی برای انعقاد قراردادهای بزرگ تجاری با شرکت های کشاورزی ایرانی دارد.

پرشس: آیا ایران می تواند بازار خوبی برای تولید کنندگان و صنایع کوچک و متوسط منطقه آلتای باشد؟

پاسخ: بله. با وجود این که بازارهای کشورهای مستقل مشترک المنافع، مغولستان و چین از بازارهای سنتی صادرات محصولات منطقه آلتای هستند، بسیاری از تولید کنندگان بزرگ آلتای دوست دارند جغرافیای بازارهای محصولات خود را گسترش دهند. اتاق بازرگانی منطقه آلتای به نوبه خود هر سال برای گسترش افقها در تجارت صاحبان صنایع منطقه تلاشهای زیادی می کند.

امسال برای اولین بار با بازار جمهوری اسلامی ایران از نزدیک آشنا شدیم. امیدوارم که اولین سفر ما به ایران پایه خوبی برای همکاری فعال و متقابلا سودمند بین شرکت های ایرانی و شرکت های منطقه آلتای باشد و به تقویت و گسترش مناسبات اقتصادی و برقراری تماسهای بیشتر تجاری بین اتاق بازرگانی منطقه آلتای و انجمن بازرگانان ایرانی کمک کند.