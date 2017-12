تقویت روسیه و چین بهانه ای برای افزایش هزینه های نظامی آمریکا

در یک زمان روسیه و چین تقویت یافته و واشنگتن با چالش های دیگر دوران معاصر نیز مواجه می شود. به عقیده این نشریه در این اوضاع و احوال افزایش هزینه های نظامی کار موجه است.

به نوشته این روزنامه، مبارزه پنتاگون با برنامه های اجتماعی در آمریکا در طول دهه ها جریان داشت. "مککنزی ایگلن" (Mckenzie Eaglen) کارشناس در امور دفاع در انستیتوی تحقیق مسایل کارآفرینی آمریکا می گوید:

"ایالات متحده در حال استخدام پرسنل نظامی است که نمیتواند حتی خواسته های عصر کلینتون را برآورده کند. تقریبا 20 سال است که نیروهای نظامی ما شاهد کاهش سطح آموزش نیروهای نظامی در تمامی حوزه های فعالیت نظامی بوده اند. در حالی که رقیبان ایلات متحده نیروهای خود را تقویت و بهبود می بخشیدند، وزارت دفاع در این نقطه یخ زده است، و به طرفداران بالقوه اجازه می دهد برتری نسبی نظامی را به دست آورند. ولی ایالات متحده همچنان به استخدام بهترین پرسنل نظامی در جهان ادامه می دهد، هر چند که رهبری عالی کشور با وجود توانایی های بسیار پایین آنها باز هم در برابرشان خواست های بیش از حد بالا را مطرح می سازد".

اید نشریه نوشت:

با این وجود، این واقعیت که بودجه دفاعی آمریکا به بیش از 600 میلیارد دلار در سال رسیده، ولی یک کمی کاهش هم می یابد. به نظر می رسد افزایش چشمگیر هزینه های دفاعی، با نیاز به جبران کمبود بودجه گذشته و خنثی کردن چالش های جدید مربوط است. چین و روسیه دشمنان بالقوه هستند، کره شمالی تهدیدی برای تمام جهان می باشد و خاورمیانه همچنان کانون تشنجات است و مشکل تروریسم جهانی از بین نرفته است.

روزنامه می نویسد:

راه های جدیدی برای انجام جنگ وجود دارد که نیازمند رویکردهای جدید است.