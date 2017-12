سفیر روسیه در ایران: باید ضمن فراموش نکردن درسهای گذشته به آینده نگریست

لوان جاگاریان، سفیر فوق العاده و تام الاختیار فدراسیون روسیه در ایران جزو افرادی است که از منافع و مواضع روسیه در دشوارترین و بغرنج ترین روندها دفاع می کنند. وی در مصاحبه اختصاصی با مارینا الشعلان ، خبرنگار اسپوتنیک در رزیدانس خود در تهران درباره مهم ترین موفقیت ها و دستاوردهای سیاسی در روند همکاری و تعامل تهران و مسکو صحبت کرد.



اسپوتنیک: جناب آقای سفیر، سلام عرض می کنم! به نظر شما مهم ترین و موفق ترین نکات در همکاری تهران و مسکو در سال 2017 چیست؟ به کدامیک از اهداف مقرر توفیق حاصل شده است؟

جاگاریان: من در ساختمان سفارت روسیه در ایران به شما خیرمقدم عرض می کنم. ما به این که در اینجا رویدادهای تاریخی مهم زیادی رخ داده، افتخار می کنیم. در درجه اول باید کنفرانس تهران در سال 1943 میلادی با شرکت سران بزرگترین قدرت های جهان را ذکر کرد.