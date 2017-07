تضعیف سپاه به نفع که هست؟

شاید برخی متوجه نشدند اما صحبت امروز سردار قاسم سلیمانی که گفت: "نباید کسی سپاه را تضعیف و مورد حمله‌های گوناگون قرار دهد، نباید تداعی حرف‌های دوره‌های گذشته را کرد، زیرا امروز سینه سپاه برای ایثار در راه کشور و مردم سپر است و فرقی بین بالای شهر و پایین شهر نمی‌کند" و یا "این موضوع را به عنوان یک سپاهی نمی‌گویم، سپاه را با من که عیب دارم مقایسه نکنید، من را هدف قرار دهید، نه سپاه را، اگر سپاه نبود کشور نبود و این حرف همه روزها است….".

این صحبت ها خیلی معنی دار بود.

این صحبت ها انعکاس دهنده آن است که در سطوح بالا این تحلیل و یا این احساس به وجود آمده که برخی در صدد تضعیف سپاه و در پی آن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند.

ماجرا چیست؟



