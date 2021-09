کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواستار کاهش تنش ها با ایران شدند

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه پایانی نشست شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس که در سطح وزیران خارجه در ریاض برگزار شد، وزیران با تاکید بر اهمیت مذاکرات درباره مسائل هسته ای و "رسیدگی به رفتارهای بی ثبات کننده ایران در منطقه" گفتند: ما امیدواریم که رئیس جمهور جدید ایران نقش مثبتی در کاهش تنش ها بین شورای همکاری خلیج فارس و تهران داشته باشد.

