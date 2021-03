اسرائیل از کُردهای سوریه نفت ارزان خریده است

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، در این مقاله گفته می شود اسرائیل از میادین و چاه‌های نفت تحت کنترل نیروهای کُرد واقع در شمال شرق سوریه نفت ارزان قیمت خریداری کرده است.

در مقاله روزنامه اسرائیلی آمده است که نیروهای کُرد با کمک حداقلی کمتر از هزار سرباز آمریکایی، یک چهارم خاک سوریه و تعدادی منطقه راهبردی را کنترل می کنند.