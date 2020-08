گزارشات و واکنش های مردم از واقعه بیروت

View this post on Instagram

چه کسی مواد منفجره را فرستاده بود؟ واقعه هولناک بندر بیروت ناشی انفجار مقادیر عظیمی از مواد منفجره ترکیب نیترات بود. بر روی محموله ها اسم نیتروپریل درج شده. این ترکیبات از خود نیترات قویتر است و برای ساخت بمب استفاده می‌شود. ظاهرا داستان از این قرار است که این مواد در زمان اوج جنگ سوریه (شش سال پیش) توسط حامیان تروریستها به بندر طرابلس می‌رفته تا به تروریستها در سوریه برسد. اما توسط نیروهای امنیتی لبنان ضبط و توقیف می شود. با حکم قاضی، خدمه کشتی هم توقیف و زندانی می‌‌شوند که بعدا با فشارهای خارجی آزاد می‌شوند. ارسال سلاح و مهمات و مواد منفجره به سوریه توسط جریانهای سیاسی نزدیک به عربستان در دولت لبنان تسهیل می‌شد که با فشار حـ.ـزب.الله و جریان‌های مسیحی همپیمان آن، جلوی آنها گرفته شد. بدری ظاهر مدیر گمرک لبنان گفت ما ۶ بار به قاضی نامه نوشتیم که نگهداری این مواد خطرناک در بندر خطر آفرین است و اجازه انتقال آن را بدهد. هنوز علت آتشسوزی اولیه و سرایت به این مواد خطرناک مشخص نشده است. @LIBAN.IRAN ©