آغاز حملات ارتش ترکیه به مواضع کردهای سوریه + ویدئو و عکس

به گزارش اسپوتنیک، همچنین شهر مرزی تل ابیض واقع در استان رقه سوریه مورد حمله ترکیه قرار گرفته است.اولین قربانیان در بین افراد غیر نظامی و افراد گردان های مدافع خلق کردهای سوریه در شهر رأس العین ببار آمده است. دمونتاژ دیوار بتونی در مرز سوریه و ترکیه در نزدیکی روستای علوک آغاز شده است.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı https://t.co/lxH5dbSNzV pic.twitter.com/lonHgOhZ6I— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 9, 2019
Türk savaş uçakları tarafından Rasulayn'da vurulan PYD mevzilerine ait ilk görüntüler. #BarışPınarıHarekatı https://t.co/X8qN4HGEdV pic.twitter.com/7ZcZofKrdY— Yeni Şafak (@yenisafak) October 9, 2019
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