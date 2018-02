انتشار عکس ها و فیلم هایی از محل سقوط هواپیمای اسرائیلی

به گزارش اسپوتنیک، در یکی از ویدئوها می توان محلی را دید که دو خلبان اسرائیلی با صندلی های اجکت در آنجا فرود می آیند. هواپیمای آنها ساقط شده است. هر دو آنها به بیمارستان رسانده شده اند و حالشان با ثبات است.

در ویدئوی دیگر رهگیری موشک های سوریه دیده می شود.

در عکس ها قطعات هواپیمای اسرائیل دیده می شود.

یشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود بامداد امروز پهپاد ایرانی وارده به حریم هوایی این کشور از سوریه را سرنگون کرده و در پاسخ "اهداف ایرانی" واقع در خاک کشور همجوار را مورد حمله قرار داده است. دیرتر دفتر مطبوعاتی ارتش اسرائیل اطلاع داد که جنگنده اف 16 این کشور پس از حمله هوایی به سوریه در شمال اسرائیل سقوط کرده است.

