این افراد هرگز خربزه نخورند

به گزارش اسپوتنیک، اولگا کورورگوا، متخصص تغذیه در گزارشی می نویسد که چه کسانی نباید خربزه بخورند.

وی نوشت: "خربزه با وجود کالری کمی که دارد به خوبی هضم می شود: حدود 35 کیلو کالری در 100 گرم خربزه وجود دارد. خربزه را نباید با معده خالی یا با غذای دیگر یا با میوه دیگر خورد، زیرا باعث ایجاد گاز یا اسهال می شود." اولگا کوروروا گفت: بهترین گزینه این است که یک ساعت بعد از غذا، خربزه بخورید.به گفته متخصص تغذیه، در صورت تشدید پانکراتیت حاد (التهاب لوزالمعده.)، کوله سیستیت (التهاب کیسه صفرا)، زخم معده، باید از خوردن خربزه اجتناب شود.این متخصص هشدار داد: "از آنجا که خربزه به عنوان یک ملین ملایم عمل می کند، در صورت بروز هرگونه اختلال در کار روده ها نیازی به مصرف آن نیست: این محصول می تواند مشکلات روده را تشدید کند."خربزه حاوی ویتامین C بیشتری نسبت به هندوانه است. صد گرم خربزه حاوی حدود 36 میلی گرم ویتامین C است، در حالی که هندوانه حاوی حدود هشت میلی گرم است. این بدان معنی است که شما برای تأمین نیاز روزانه اسید اسکوربیک ، که برای بزرگسالان 70-100 میلی گرم است ، فقط 200 گرم خربزه بخورید برای بدن کافی است. ویتامین C نه تنها برای ایمنی مهم است و اثر مفیدی روی پوست دارد.