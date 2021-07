هندوانه یا خربزه: کدام را بخوریم؟

به گزارش اسپوتنیک، اولگا كوبورلاوا ، متخصص تغذیه در روسیه در مقاله ای به تفاوت بین خربزه و هندوانه و فوایت ان پرداخت: كدام یك از غذاهای محبوب تابستانی دارای كالری بیشتری است و کدام حاوی ویتامینهای بیشتر است كه برای سلامتی ارزش بیشتری دارد.

وی گفت: "خربزه حاوی 35 کیلو کالری در هر 100 گرم است، در حالی که مقدار کالری هندوانه فقط 25 است. خربزه شکم سیر کن است: مقدار بیشتری فیبر غذایی دارد، که برای عملکرد پایدار روده مهم است. به ویژه فیبر بدن را تمیز می کند و کلسترول را تثبیت می کند. هر گرم خربزه، حدود 0.9 گرم فیبر غذایی است، در حالی که در هندوانه - حدود 0.4 گرم (برای یک بزرگسال ، میزان فیبر در روز 25-35 گرم است) می باشد.

به گفته این متخصص، خربزه حاوی ویتامین C بیشتری نسبت به هندوانه است. صد گرم خربزه حاوی حدود 36 میلی گرم ویتامین C است، در حالی که هندوانه حاوی حدود هشت میلی گرم است. این بدان معنی است که شما برای تأمین نیاز روزانه اسید اسکوربیک ، که برای بزرگسالان 70-100 میلی گرم است ، فقط 200 گرم خربزه بخورید برای بدن کافی است. ویتامین C نه تنها برای ایمنی مهم است و اثر مفیدی روی پوست دارد.

این متخصص تغذیه در ادامه افزود: "هندوانه حاوی لیکوپن است، ماده ای که هنداوانه را رنگ قرمزمی نماید. این یک آنتی اکسیدان است که خطر تصلب شرایین و بیماری های قلبی را کاهش می دهد. مطالعات نشان می دهد استفاده از لیکوپن می تواند افسردگی، اضطراب و حتی کاهش درد مفاصل را کاهش دهد".