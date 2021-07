راز اصلی ایمنی ذاتی چیست؟

به گزارش اسپوتنیک، برای اولین بار دانشمندان موفق به یافتن ترکیباتی شدند که پروتئین مسئول ایمنی ذاتی را فعال می کند. نویسندگان معتقدند که کشف آنها به ایجاد روشهای درمانی جدید برای تعدادی از بیماریهای خود ایمنی کمک خواهد کرد. نتایج تحقیق در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

نقش اصلی در کار ایمنی ذاتی توسط دو هیپوژن، مولوکولهای تولید شده در داخل بدن - پروتئین غشاییTLR4 گیرنده عوارض و پروتئین MD-2 آنتی ژن لنفوسیت 96، بازی می شود. با این حال ، مکانیسم مولکولی عملکرد آنها هنوز کاملاً شناخته نشده بود.

محققان از مرکز پزشکی South Texas دانشگاه تگزاس، همراه با همکارانش از آلمان و اسرائیل از نظر ساختاری تأیید کرده اند که در پستانداران، ایمنی ذاتی - اولین واکنش بدن در برابر عفونت هایی که به آن وارد می شوند - اساساً به کارایی مجموعه پروتئینی TLR4 / MD-2 بستگی دارد.

تیم این دانشمندان توسط دکتر بروس بتلر، مدیر مرکز ژنتیک دفاع میزبان در مرکز پزشکی جنوب غربی هدایت می شد. در سال 2011 ، وی برای تحقیقات خود در مورد سیستم ایمنی بدن جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را دریافت کرد. این او بود که پروتئین های گیرنده را کشف کرد که عوامل ایجاد کننده بیماری را تشخیص می دهند و مسئول ایمنی ذاتی هستند.