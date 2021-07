خلق آثار هنری دیدنی با مواد منفجره +عکس

به گزارش اسپوتنیک، به تازگی خبری مبنی بر خلق اثر هنری با استفاده از مواد منفجره مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفته است.

وی به جای پاشیدن رنگ یا چسباندن پوستر به ساختمان‌های شهر، از خود سازه‌ برای هنرآفرینی استفاده می‌کند و در طول خلق آثار خود، از نیشتر و اسکنه گرفته تا مته، چکش و حتی مواد منفجره برای کنده‌کاری چهره‌های واقع‌گرایانه تصویر بومیان و مردمان به حاشیه رانده شده روی دیوارهایی که در حال تخریب شدن هستند استفاده می‌کند. ویلز، در آخرین پروژه خود که پایان دوره صنعتی (The End of the Industrial Era) نام دارد، ساختمان‌های فرسوده‌ی زادگاهش در پرتغال را به عنوان بوم جدید خود برگزید و از مواد منفجره برای به تصویر کشیدن چهره یک مرد بومی روی ساختمان متروک استفاده کرد. این چهره که بر مبنای عکسی بایگانی شده از کارگر یک کارخانه تصویر شده بود، در اثر انفجار ظاهر شد اما بنایی که بوم آثارش بود در کسری از ثانیه فرو ریخت.