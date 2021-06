میوه ای که مصرف آن به خانمهای باردار توصیه می شود

به گزارش اسپوتنیک به نقل از باشگاه خبرنگاران، مصرف انبه معمولا به خانم های باردار توصیه می‌شود، چرا که غنی از ویتامین‌ها و مواد معدنی از جمله آهن، اسید فولیک، ویتامین ث، ویتامین A، ویتامین B6، پتاسیم و منیزیم است که برای زنان باردار ضرورت دارند.

پیشگیری از کم خونی در دوران بارداری: کم خونی از جمله اختلالاتی است که معمولا زنان باردار تجربه می‌کنند. زنان باردار برای پیشگیری از بروز کم خونی باید از مکمل‌های آهن استفاده کنند، اما به جای استفاده از این مکمل‌ها، انبه می‌تواند رژیم غذایی خانم‌های باردار را غنی از آهن کند. مداومت بر مصرف روزانه دو عدد انبه باعث افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون زنان باردار می‌شود؛ به این ترتیب، آن‌ها می‌توانند از فواید انبه برای پیشگیری از کم خونی بهره‌مند شوند.

اسید فولیک: از مهمترین فواید انبه در دوران بارداری که برای رشد جنین بسیار ضروری است، غنی بودن آن از اسید فولیک است. انبه غنی از اسید فولیک است که برای بهبود رشد مغز جنین و دستگاه عصبی آن در سه ماهه نخست بارداری ضروری است. اسید فولیک به پیشگیری از بروز نقص لوله‌ عصبی در جنین که ممکن است در مراحل اولیه‌ بارداری ایجاد شود، کمک کند.

مانع یبوست می‌شود: انبه سرشار از فیبر غذایی است که برای سلامت کارکرد دستگاه گوارش ضروری است. انبه به دلیل میزان بالای فیبر موجود در خود، می‌تواند به غلبه بر علائم یبوست که معمولا زنان باردار با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک کند. به این ترتیب، کارکرد دستگاه گوارشی با کمک انبه بهبود می‌یابد، و اجابت مزاج نیز بدون هیچ ناراحتی انجام می‌شود. با وجود این، زنان باردار نباید در یک وعده مقدار زیادی انبه مصرف کنند، زیرا ممکن است باعث ایجاد گاز بیش از حد در معده، و بروز ناراحتی معده و احساس ناخوشایند شود.

انبه غنی از ویتامین C و ویتامین A است: انبه دارای ویتامین C است که به عنوان یک آنتی‌اکسیدان، از اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد بر بدن پیشگیری می‌کند. به علاوه، با مصرف انبه می‌توانید از خاصیت دیگر ویتامین C برای کاهش احتمال خطر زایمان زودرس نیز بهره‌مند شوید. از دیگر خواص انبه برای دوران بارداری می‌توان به میزان ویتامین A موجود در این میوه اشاره کرد. ویتامین A یکی از ویتامین‌های مهمی است که می‌تواند تاثیر ویژه‌ای بر رشد جنین در دوران بارداری داشته باشد. این ویتامین به تشکیل استخوان‌ها و دندان‌های کودک کمک می‌کند و برای رشد مناسب و سلامت قوه‌ بینایی و دستگاه ایمنی بدن کودک نیز ضروری است.

به رشد مغز و دستگاه عصبی جنین کمک می‌کند: دلیل خاصیت انبه در دوران بارداری در کمک به رشد مغز و دستگاه عصبی جنین، علاوه بر غنی بودن آن از اسید فولیک، وجود مقادیری از ویتامین B6 در این میوه نیز هست. این ویتامین برای رشد دستگاه عصبی و همچنین گلبول‌های قرمز خون جنین ضروری است.

انبه از بروز پری اکلامپسیا پیشگیری می‌کند: پری اکلامپسیا نوعی اختلال مربوط به فشار خون بالا در دوران بارداری است که می‌تواند به تشنج زن باردار منجر شود. انبه حاوی منیزیم است که به عنوان یک داروی موثر و طبیعی برای کاهش فشار خون بالا در دوران بارداری شناخته می‌شود. به علاوه، ویتامین E موجود در انبه نیز می‌تواند به تشکیل ماهیچه‌ جنین کمک کند؛ این مورد نیز یکی دیگر از فواید انبه برای پیشگیری از پری اکلامپسیا در دوران بارداری به شمار می‌رود.

به پیشگیری از تهوع بارداری کمک می‌کند: انبه با آن طعم تازه و دلپذیر به پیشگیری از بروز حالت تهوع بارداری یا ویار کمک می‌کند. ترکیب طعم شیرین و ترش این میوه برای زنان باردار دلپذیر است. این میوه، علاوه بر طعم تازه‌اش، حاوی ویتامین B6 است و از این طریق نیز می‌تواند به کاهش علائم تهوع صبحگاهی کمک کند.

به تعادل مایعات بدن زنان باردار کمک می‌کند: از دیگر خواص انبه برای زنان باردار تاثیر آن در برقراری تعادل مایعات است. انبه حاوی پتاسیم است؛ ماده‌ای که برای حفظ تعادل مایعات بدن موثر است. اگر میزان مایعات در بدن بیش از اندازه باشد، سلامت زن باردار با خطر مواجه می‌شود. در این وضعیت، قلب دچار بار اضافه می‌شود و مایعات اضافه در پا‌ها تجمع می‌کنند و باعث ایجاد ورم در پا‌ها می‌شوند؛ این وضعیت راه رفتن زنان باردار را با مشکل مواجه می‌کند.