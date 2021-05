آمریکا خواهان ایجاد رباتی با عضلات واقعی است

به گزارش اسپوتنیک، فرض بر این است که چنین سایبورگ هایی متنوع تر و سازگارتر از ربات های سنتی با درایو های الکترومکانیکی و هیدرولیکی هستند.

از جمله موارد دیگر، نسل جدید ربات ها می توانند به سرعت با استفاده از رفلکس های شرطی با تغییرات غیر منتظره در محیط سازگار شوند.

به طور خاص، دین کالور متخصص آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش ایالات متحده، مثال زد که شب هنگام در حال عبور از یک مزرعه بود و با یک پا افتاد در لانه خرگوش، یک موجود زنده می تواند به سرعت تعادلش را تغییر دهد و برای جلوگیری از سقوط و شکستن سازگار شود، در حالی که یک ربات برای به حداقل رساندن آسیب باید به کمک فنرها اعتماد کند.

کالور گفت: ربات های مورد استفاده در ارتش در یک محیط ناشناخته و غیر قابل پیش بینی به سر می برند. با این حال، تاکنون چنین تحولی در آینده دور باقی مانده است.

آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش ایالات متحده در حال حاضر بر روی اتصال عضلات با مکانیسم ها و سیستم های کنترل در تلاش است تا کنترل بافت بیولوژیکی را کنترل کند، مانند کنترل فنرهایی که به طور خودکار منقبض و کشیده می شوند.

در ایالات متحده آمریکا، فعالیت های فعال بر روی ربات ها از انواع مختلف در حال انجام است. یکی از رهبران صنعت رباتیک "بوستون داینامیک" است که به ربات های انسان نما و سگ های رباتیک چهار پا معروف است.

در اوایل سال ۲۰۲۱، این شرکت ویدئویی را نشان داد که در آن ربات های ساخته شده توسط مهندسان شرکت، رقص آتش زنی با آهنگ دهه شصت "Do You Love Me" ساخته The Contours را اجرا می کردند.

فرض بر این است که ربات های سری "بوستون داینامیک" می توانند برای کارهای خطرناک و سنگین از جمله تحویل کالا به میدان جنگ، مین زدایی، عملیات در محیط های تهاجمی و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار گیرند.