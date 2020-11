View this post on Instagram

ترس و گریه شدید #ریحانه_پارسا بخاطر اینکه بهش گفتن میخوان دیپورت بشی ایران داره میگه هرچی با مسیح علی نژاد گفتم همش از سر ترس بود #مسیح_علینژاد#ریحانه_پارسا @irani_acterrs #irani_acterrs