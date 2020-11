تجارت سیاه با کارتن دست دوم در ایران +عکس

View this post on Instagram

. خراسان نوشت: . ▪️فروشنده‌های انواع کارتن دست دوم معمولا افرادی هستند که اجناس مختلفی به‌خصوص لوازم خانگی خریداری می‌کنند و کارتن آن را به دلیل نرخ بالایی که در این روزها به دست بیاورند معمولا در سایت‌های فروش اجناس دست دوم به حراج می‌گذارند و از این که توانسته‌اند بخشی از پول کالایی را که خریده‌اند به دست بیاورند خوشحال هستند؛ در حالی که از عواقب پشت پرده فروش کارتن دست دوم‌شان آگاهی ندارند. . ▪️تا پیش از این کارتن‌های موز و دست دوم برای زمانی که قرار بود اسباب‌کشی انجام شود بسیار با اهمیت بود و خانواده‌هایی که در شُرف اسباب‌کشی بودند در به در به دنبال این کارتن‌ها می‌گشتند اما حالا کارتن‌های لوازم خانگی آن هم با مارک خارجی ارج و قرب زیادی پیدا کرده‌اند. معمولا این کارتن‌ها - آن هم با این قیمت بالا - را افرادی می خرند که یا انواع تلویزیون، یخچال و ... را به صورت قاچاق و بدون کارتن وارد کشور کرده اند و بعد از خرید کارتن، آن لوازم را با قیمت بالاتر می‌فروشند یا سارقانی که این لوازم را به سرقت برده اند و حالا برای این که کالای سرقتی شان را بفروشند به دنبال کارتن های مشابه جنس دزدی هستند. البته در این میان هستند افرادی که اجناس دست دوم و تقلبی شان را هم با این ترفند به اسم جنس آکبند و اصلی به فروش می رسانند. . ▪️باور کردنش هم سخت است که این روزها قیمت کارتن برخی از کالاها مانند گوشی تلفن همراه حتی تا یک میلیون تومان هم می رسد اما با نگاهی به آگهی های سایت هایی مثل دیوار این واقعیت غیر قابل باور را می توان دید. نه تنها گوشی تلفن همراه که کارتن تلویزیون هم از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان وجود دارد. قیمت کارتن های یخچال فریزر هم بسته به نوع مارک و تمیزی بالا و پایین می رود مثلا کارتن یک یخچال فریزر دو قلو ۱۲۰ هزار تومان فروخته می شود و یک یخچال ساید بای ساید سامسونگ ۴۰۰ هزار تومان. کارتن جاروبرقی، کولر و دیگر لوازم خانگی هم در فضای مجازی قیمتی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان دارند که به نظر می رسد خریداران خودشان را دارند. . ▪️از آن جایی که هیچ توجیهی برای خرید و فروش کارتن های دست دوم با این قیمت های هنگفت به جز آن چه در بالا گفتیم وجود ندارد و این روزها در سایت های فروش کالای دست دوم به وفور دیده می شود قطعا نیاز به پیگیری و برخورد است. . #ایسنا #ایسنا_نیوز #کارتن #دیوار #لوازم_خانگی #اسباب_کشی #کارتن_فروشی #isna #isna_news