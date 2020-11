سانسور عجیب آرایش صورت بانوی بازیگر در سریال ایرانی +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

در قسمت یکشنبه شب این سریال و هنگام مراسم عروسی ارباب (با بازی محمود پاک‌نیت) با دومین همسر خود (با بازی مرجان محتشم ) در هنگام نشان دادن چهره عروس ،تصویر تلویزیون سیاه و سفید میشد تا رژ لب عروس مشخص نباشد.این در حالی است که قبلا این تصاویر بدون لحاظ کردن چنین کارهایی پخش شده بود