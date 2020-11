آگهی فروش و معاوضه زنجیر آقای گل دنیا در سایت دیوار +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

. جزئیات سرقت از علی دایی در خیابان آصف سرهنگ محمد کالوسی، سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ: حوالی ساعت ۱۸ عصر روز چهارشنبه (۷ آبان ماه) علی دایی به همراه فرزندش در حال خروج از دفتر کارش در خیابان آصف بود که ناگهان دو فرد سوار بر موتورسیکلت به او نزدیک شدند، گردنبند طلای او را به سرقت بردند و متواری شدند. طبق گفته او و بررسی تصاویر دوربین‌های در محل، دو نفر سوار بر موتورسیکلت از پشت به این فوتبالیست سابق کشورمان نزدیک شده و در عرض چند ثانیه گردنبند را از گردن دایی کشیده و متواری شدند. با توجه به اینکه دو سارق از پشت به دایی و دخترش نزدیک شدند، به نظر نمی‌رسد که آنان از قبل شناسایی شده باشند یا حتی سارقان از این موضوع که از چه کسی سرقت می‌کنند، با خبر باشند و قصد قبلی در کار بوده باشد. ارزش گردنبند مسروقه به گفته علی دایی حدود ۸۰ میلیون تومان است . #دایی #علی_دایی #فوتبال #فوتبالیست #پرسپولیس #تراختور #ورزشی #دزد #دزدی #سرقت #طلا #گردنبند #زنجیر #زنجیر_علی_دایی #سرقت_از_علی_دایی #نورا #سلاح_سرد #دعوا #گردنبند_مسروقه #کرونا #ماسک #آنلاین_نیوز #لایک #فالو #شات .